Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Новорожденный
Новорожденный
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 19:53

Роддома Урала превращаются в дворцы и морские пещеры: рожать станут там, где исчезает тревога

В роддомах Первоуральска готовят залы в стиле дворца — URA.RU

Без попыток изменить медицинские технологии в Свердловской области решили пересмотреть пространство, в котором проходит один из самых эмоционально насыщенных процессов. По данным URA. RU, в роддомах Первоуральска готовят родовые залы с оформлением под дворец, лес и море — и эта идея уже вызывает активное обсуждение среди будущих матерей.

Атмосфера, которая снижает напряжение

Жительницы Екатеринбурга, участвовавшие в опросе, чаще всего говорили о стремлении к спокойствию и предсказуемости в родах. По их мнению, пространство должно работать на снижение тревоги, и именно это они готовы ставить на первое место.

"Хочется больше уюта добавить, чтобы как в отель пять звезд приехать. Все такое мягкое, чтобы посидел, отдохнул и приятные воспоминания остались", — заявила одна из екатеринбурженок.

Женщины отмечали, что ключевым элементом становится способность помещения не только не утомлять, но и давать ощущение защищённости. Поэтому дизайн, выбивающийся из стерильной больничной эстетики, воспринимается ими как важная поддержка в период, когда физическая нагрузка сочетается с эмоциональным напряжением.

Звук, свет и удобство

Практически все участницы опроса признались, что тишина во время родов была бы для них тяжёлым испытанием. Многие объясняли это тем, что мягкий аудиофон помогает удерживать внимание и создает ощущение контролируемости происходящего. По их словам, расслабляющая музыка или природные звуки могли бы стать естественным инструментом, который сглаживает стресс и помогает адаптироваться к процессу.

Свет также оказался одной из самых обсуждаемых деталей. Женщины подчёркивали, что после родов глаза слишком чувствительны, поэтому они ожидают естественного освещения и спокойных оттенков в оформлении. Дополнительно они обращали внимание на простую деталь — удобство кровати: она должна быть невысокой, чтобы на неё было легко подняться, особенно в моменты, когда силы на исходе.

Как изменятся роддома региона

Замгубернатора — глава областного минздрава Татьяна Савинова сообщила URA. RU, что в нескольких роддомах региона до конца года появится обновлённая инфраструктура. В проект включён салютогенный дизайн, где залы оформят в стилистике античного дворца, леса или моря. В будущих комнатах предусмотрят ванны, гамаки, шведский стол и дополнительные элементы комфорта.

Особо подчеркивается, что все услуги будут бесплатными для жительниц региона. В перспективе такие родовые появятся и в других больницах — как часть программы, направленной на то, чтобы сделать процесс рождения не только безопасным, но и максимально желанным для будущих родителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Курганские депутаты предложили изменить условия субсидий для бизнеса вчера в 20:44
Технологии впереди, законы позади: в Зауралье хотят перезапустить систему помощи бизнесу

Курганский бизнес всё чаще сталкивается с устаревшими требованиями господдержки, и региональные депутаты предлагают изменить правила распределения субсидий.

Читать полностью » Женщина обманывала сожителя, вымогая деньги на лечение несуществующей дочери — ГУ МВД вчера в 19:27
Любовь обернулась ложью: женщина выманила у моряка более 800 тысяч, создавая фальшивую историю о болезни дочери

В Пермском крае завершено расследование по делу о мошенничестве, в ходе которого женщина обманула своего сожителя, вымогая деньги под ложным предлогом.

Читать полностью » Горожане начали выбирать названия новых улиц в Екатеринбурге — канал вчера в 18:27
Екатеринбург превращает выбор названий улиц в народный флешмоб: новый район у Патрушихи получает свой голос

Жителям Екатеринбурга предложили выбрать тему для названий новых улиц у Патрушихи, и голосование превратилось в обсуждение будущего облика района.

Читать полностью » В Челябинской области в 2025 году популярны имена Александр и София для новорожденных вчера в 10:16
Оглонбек да София: на Урале поделились статистикой о популярных именах новорожденных

В Челябинской области в 2025 году лидируют имена Александр и София. Какие имена стали самыми редкими для новорожденных?

Читать полностью » В Челябинске с начала 2025 года оставили курьерам более 643 тыс. руб чаевых — Flowwow вчера в 9:32
7 869 рублей — на чай: курьеры рассказали о секретах великодушных уральцев

В Челябинске за 2025 год курьеры получали более 643 тысяч рублей чаевых. Как изменился объем благодарности по месяцам и когда чаевых стало больше всего?

Читать полностью » В Челябинской области растёт спрос на аниматоров: цены на услуги Деда Мороза и Снегурочки — 2500 рублей вчера в 8:36
Тотальный ажиотаж: аниматоры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки стали новыми бизнесменами

В Челябинской области спрос на аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вырос в 4 раза. Как это связано с увеличением цен и бронированием артистов заранее?

Читать полностью » В Пермском крае сохраняется дефицит кадров в сфере ЖКХ: нехватка кровельщиков, сантехников и электриков вчера в 7:23
Ремонтировать дома некому: как Пермский край решает проблему кадрового кризиса

В Пермском крае наблюдается острая нехватка кадров в ЖКХ. Несмотря на рост зарплат на 25%, дефицит квалифицированных работников продолжает оставаться актуальной проблемой.

Читать полностью » В Пермском крае в акции вчера в 6:34
Сдали мелочь — вернули миллионы: что стоило 3 тонны сданных в Перми монет в рамках осенней акции

В Пермском крае в рамках осенней «Монетной недели» сдали более 673 тысяч монет, что привело к увеличению объема сданной мелочи по сравнению с предыдущей акцией.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Собака остаётся в кровати из-за желания защищать хозяина
Россия
Въезд в Россию закрыли более чем 160 тысячам иностранцев — МВД
Авто и мото
Шумоизоляция в новых авто ухудшается из-за экологических норм — автоэксперт
Еда
Горбуша в собственном соку придаёт салату мягкий вкус — кулинары
СФО
В 2026 году более 20 тысяч тюменцев смогут оформить пенсию — Инфоцентр региона
Дом
Глубокие оттенки делают интерьер визуально дороже — дизайнеры
Спорт и фитнес
Тренировки с четырьмя подходами обеспечивают эффективный рост мышц — тренер Вульф
УрФО
Жители крупных городов всё чаще обращаются к психологам — URA.RU
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet