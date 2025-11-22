Роддома Урала превращаются в дворцы и морские пещеры: рожать станут там, где исчезает тревога

Без попыток изменить медицинские технологии в Свердловской области решили пересмотреть пространство, в котором проходит один из самых эмоционально насыщенных процессов. По данным URA. RU, в роддомах Первоуральска готовят родовые залы с оформлением под дворец, лес и море — и эта идея уже вызывает активное обсуждение среди будущих матерей.

Атмосфера, которая снижает напряжение

Жительницы Екатеринбурга, участвовавшие в опросе, чаще всего говорили о стремлении к спокойствию и предсказуемости в родах. По их мнению, пространство должно работать на снижение тревоги, и именно это они готовы ставить на первое место.

"Хочется больше уюта добавить, чтобы как в отель пять звезд приехать. Все такое мягкое, чтобы посидел, отдохнул и приятные воспоминания остались", — заявила одна из екатеринбурженок.

Женщины отмечали, что ключевым элементом становится способность помещения не только не утомлять, но и давать ощущение защищённости. Поэтому дизайн, выбивающийся из стерильной больничной эстетики, воспринимается ими как важная поддержка в период, когда физическая нагрузка сочетается с эмоциональным напряжением.

Звук, свет и удобство

Практически все участницы опроса признались, что тишина во время родов была бы для них тяжёлым испытанием. Многие объясняли это тем, что мягкий аудиофон помогает удерживать внимание и создает ощущение контролируемости происходящего. По их словам, расслабляющая музыка или природные звуки могли бы стать естественным инструментом, который сглаживает стресс и помогает адаптироваться к процессу.

Свет также оказался одной из самых обсуждаемых деталей. Женщины подчёркивали, что после родов глаза слишком чувствительны, поэтому они ожидают естественного освещения и спокойных оттенков в оформлении. Дополнительно они обращали внимание на простую деталь — удобство кровати: она должна быть невысокой, чтобы на неё было легко подняться, особенно в моменты, когда силы на исходе.

Как изменятся роддома региона

Замгубернатора — глава областного минздрава Татьяна Савинова сообщила URA. RU, что в нескольких роддомах региона до конца года появится обновлённая инфраструктура. В проект включён салютогенный дизайн, где залы оформят в стилистике античного дворца, леса или моря. В будущих комнатах предусмотрят ванны, гамаки, шведский стол и дополнительные элементы комфорта.

Особо подчеркивается, что все услуги будут бесплатными для жительниц региона. В перспективе такие родовые появятся и в других больницах — как часть программы, направленной на то, чтобы сделать процесс рождения не только безопасным, но и максимально желанным для будущих родителей.