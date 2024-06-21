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Новая биржа с особым статусом для торговли ценными бумагами может появиться в России
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 5:07

Новая биржа с особым статусом для торговли ценными бумагами может появиться в России

В скором времени в России должна открыться новая фондовая биржа. Об этом информирует российская деловая газета "Ведомости" со ссылкой на источники в брокерах.

По данным экспертов, новая биржа будет преобразована из "Санкт-Петербурга", которая была биржевой площадкой по осуществлению торгов ценными бумагами международных организаций в РФ. Пять месяцев назад она была переименована в АО "Восточная биржа им. В. В. Николаева".

Новая биржа предусмотрена для деятельности по покупке и продаже ценных бумаг или криптовалют и их производных инструментов с целью дальнейшего получения выгоды. Продажа акций компаний из дружеских стран также входит в список функций фондового учреждения.

Сообщается, что в организации всего проекта собирается принять участие и экс-гендиректор "СПБ Биржи" Роман Горюнов. На прежнюю биржу он был избран ещё три года назад. Тогда он сменил Евгения Сердюкова, который также остался на высших должностных позициях. В 2021 году в ведущем организаторе торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке изменился состав работников, но Роман Горюнов остался в "СПБ бирже". Ранее деятельность организации была связана с американскими ценными бумагами. Однако в 2023 году биржа попала по санкции. Предполагается, что прежние коллеги Романа Горюнова должны будут перейти на новую биржу, сообщает источник.

В новой бирже, наоборот, отрицают какую-либо причастность Романа Горюнова.

Фото: Flickr / 總統府 (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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