Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шоколадный десерт
Шоколадный десерт
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 6:30

Шоколадная глазурь делает суфле Птичье молоко звездой стола: но без желатина оно просто развалится

Суфле Птичье молоко с желатином готовится из сливок и сметаны и достигает воздушной текстуры

Нежное суфле "Птичье молоко" с желатином — это тот самый десерт, который способен перенести в детство и подарить ощущение праздника. Его воздушная, тающая текстура и тонкий ванильный аромат напоминают о знаменитом советском торте, но домашняя версия получается еще более нежной и натуральной. Этот десерт станет настоящей звездой любого торжества, особенно понравится он тем, кто ценит изысканные, но не приторно сладкие угощения.

Почему это суфле так любят

"Птичье молоко" обладает уникальной текстурой, которая достигается благодаря сочетанию взбитых сливок и желатина. В отличие от десертов на агар-агаре, которые получаются более плотными, желатиновое суфле выходит невероятно нежным и буквально тает во рту. При этом оно достаточно устойчиво держит форму, что позволяет нарезать его на аккуратные порции и даже покрыть шоколадной глазурью. Вкус напоминает качественный пломбир, но при этом он более легкий и воздушный.

Подготовка ингредиентов: основа успеха

Качество суфле напрямую зависит от правильного выбора продуктов. Для достижения идеальной текстуры важно использовать достаточно жирные молочные продукты.

  • Сливки берите не менее 33% жирности — они должны быть хорошо охлажденными, это гарантирует их хорошую взбиваемость.

  • Сметану выбирайте густую, без лишней кислоты.

  • Желатин подойдет любой, но важно точно отмерить количество — 10 граммов для основы и 5 граммов для глазури.

Пошаговое приготовление суфле

Процесс требует аккуратности, но не сложен, если следовать последовательности.

  1. Подготовка желатина. 10 граммов желатина залейте 150 мл холодного молока и оставьте на 20 минут для набухания. За это время крупинки впитают жидкость и увеличатся в объеме.

  2. Сметанная основа. 225 граммов сметаны смешайте с половиной всего сахара (около 75 граммов) и оставьте до полного растворения кристаллов. Для этого удобно использовать глубокую миску, где потом будет соединяться вся масса.

  3. Растворение желатина. Набухший желатин перелейте в сотейник, добавьте оставшийся сахар и ванилин на кончике ножа. На медленном огне, постоянно помешивая, нагрейте смесь до полного растворения желатина и сахара. Не доводите до кипения! Снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.

  4. Взбивание сливок. 225 граммов охлажденных сливок взбейте миксером в устойчивую пену. Миска и венчики должны быть холодными — это важно для качества взбивания.

  5. Соединение компонентов. В сметану аккуратно введите взбитые сливки, перемешивая снизу вверх. Затем тонкой струйкой влейте остывшее молоко с желатином, продолжая взбивать массу на низкой скорости.

Формовка и застывание

Подготовленную массу нужно аккуратно перелить в форму. Лучше использовать разъемную форму диаметром около 22-25 см, предварительно слегка смазанную растительным маслом. Это облегчит извлечение готового суфле. Форму накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь для полного застывания.

Приготовление шоколадной глазури

Идеальное дополнение к нежному суфле — тонкий слой шоколадной глазури.

  • 5 граммов желатина залейте 40 мл холодного молока и оставьте на 15 минут.

  • В сотейнике смешайте 20 граммов какао-порошка и 35 граммов сахара, затем постепенно влейте 100 мл воды, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.

  • Доведите смесь до кипения на медленном огне и снимите с плиты.

  • Растопите набухший желатин на водяной бане или в микроволновке до жидкого состояния.

  • Соедините шоколадную смесь с растопленным желатином, тщательно перемешайте и остудите до комнатной температуры.

Сборка и подача

Когда суфле полностью застыло, равномерно распределите по его поверхности остывшую шоколадную глазурь. Снова уберите в холодильник на 1-2 часа для застывания глазури. Перед подачей форму можно слегка прогреть горячим полотенцем и аккуратно извлечь десерт. Нарезайте суфле острым ножом, смоченным в горячей воде.

А что если…

Если приготовить этот десерт в виде торта? Для этого достаточно испечь тонкий бисквитный корж, выложить его на дно формы, а сверху залить суфле. После застывания получится полноценный торт. Также можно добавить в суфле ягодное пюре или целые ягоды для цветовых акцентов и легкой кислинки.

Плюсы и минусы рецепта

Плюсы Минусы
Нежная, тающая текстура Требует времени для застывания
Натуральный состав Нужна точность в пропорциях

Ответы на частые вопросы

Можно ли заменить желатин агар-агаром?
Да, но текстура будет другой. Агар дает более плотную, немного резиновую консистенцию. Пропорции тоже меняются — агара нужно примерно в 3-4 раза меньше, чем желатина.

Как сделать десерт менее калорийным?
Можно использовать менее жирные сливки и сметану, но это скажется на текстуре. Суфле будет не таким воздушным и может хуже держать форму.

Почему суфле получилось слишком сладким?
Количество сахара можно регулировать по вкусу. Для первого раза лучше придерживаться рецепта, а в следующий раз уменьшить сахар на 20-30%.

Три факта о "Птичьем молоке"

  1. Название десерта происходит из древнегреческой мифологии, где "птичьим молоком" называли нечто редкое и недостижимое.

  2. Первое промышленное производство торта "Птичье молоко" было налажено в Москве в 1968 году, и рецепт хранился в строгом секрете.

  3. Домашние версии суфле с желатином стали популярны в 1990-х годах, когда желатин стал широко доступен.

Исторический контекст

Торт "Птичье молоко" был создан в 1936 году в Польше кондитером Владиславом Завадским и первоначально представлял собой суфле на агаре. В Советском Союзе рецепт был усовершенствован, и в 1968 году на московской фабрике началось его массовое производство. Домашние варианты с желатином стали появляться значительно позже, когда этот продукт стал доступен обычным хозяйкам. Сегодня "Птичье молоко" остается одним из самых любимых десертов постсоветского пространства, символизирующим ностальгию по советской кондитерской традиции и умение создавать кулинарные шедевры из простых ингредиентов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Green Coyote Cantina в Мариетте представила обновлённый рецепт супа с курицей и тортильями сегодня в 1:16
Мексиканский суп, который едят даже в жару: его секрет — в копчёном вкусе

Откройте рецепт мексиканского супа с тортильями, который сочетает копчёный аромат, сливочную мягкость и острую ноту — вкус, покоривший гурманов по всему миру.

Читать полностью » Круассаны готовятся из слоеного дрожжевого теста с начинкой из вареной сгущенки сегодня в 0:42
Хруст снаружи, нежность внутри: вареная сгущенка делает эти круассаны незабываемыми

Ароматные круассаны со слоями нежного теста и тягучей вареной сгущенкой — идеальный десерт для уютного чаепития в кругу семьи. Узнайте, как легко их приготовить.

Читать полностью » The New York Times: пищевая сода помогает добиться идеальной корочки на картофеле при жарке сегодня в 0:26
Кулинарный трюк, о котором молчали повара: половина ложки соды — и картошка другая

Кто бы мог подумать, что простая пищевая сода способна превратить обычный картофель в ресторанный деликатес? Один неожиданный ингредиент меняет всё.

Читать полностью » Каждый десерт рассчитан на двоих и готовится из простых ингредиентов — муки, яиц, сахара и шоколада вчера в 23:52
Готовить вдвоём — это тоже свидание: десерты, которые сближают

Семь простых десертов для свидания дома: шифоновые пирожные, фондан, блонди и не только. Подбор, замены, ошибки и лайфхаки — готовим вместе.

Читать полностью » Шоколадное печенье с трещинками сохраняет мягкость благодаря правильному времени выпечки вчера в 22:38
Печенье, пирог или сконы? Вот чем порадовать близких без повода

Хотите порадовать близких без повода? Рассказываем, какие десерты и закуски можно испечь за считанные минуты — от шоколадного печенья до вафель с ветчиной.

Читать полностью » Свекольный сок снижает давление и укрепляет сосуды — данные австралийских учёных вчера в 21:30
Слишком полезный, чтобы быть безопасным: кому свекольный сок категорически нельзя

Свекольный сок способен укрепить сердце, повысить выносливость и даже продлить молодость. Рассказываем, как извлечь максимум пользы и избежать ошибок при его употреблении.

Читать полностью » Запечённые яблоки сохраняют пектин и полезны при гастрите и панкреатите — данные диетологов вчера в 20:23
Запечённые яблоки, которые лечат желудок и радуют вкус: 7 рецептов без хлопот

Семь идей, как приготовить яблоки в духовке — от шарлотки и коблера до творожных яблок и хрустящих слоек. Просто, ароматно и по-домашнему вкусно.

Читать полностью » Швейцарский способ экономить время утром — ленивая овсянка за ночь в холодильнике вчера в 19:17
5 минут вечером — и с утра не надо готовить: завтрак, который делает себя сам

Провести утро без спешки и не остаться голодным просто — достаточно приготовить завтрак накануне. Делимся пятью рецептами ленивой овсянки, которые экономят время и радуют вкусом.

Читать полностью »

Новости
Еда
Классический кекс с изюмом выпекается в духовке при 180 градусах до готовности шпажки
Садоводство
Слой мульчи толщиной 5–10 см помогает космосу пережить зиму без потерь
Красота и здоровье
Белок предотвращает потерю мышечной массы и поддерживает иммунитет — Ирина Власова
Авто и мото
Дизайнер Mazda: упрощение логотипа не помогло улучшить брендовый имидж
Авто и мото
BMW запатентовала систему для сна во время зарядки электромобиля
Питомцы
Ветеринары советуют расчёсывать кошек окраса золотая шиншилла не реже трёх раз в неделю
Наука
Археологи раскрыли следы влияния Урука на регион Загроса — исследование Университета Коимбры
Дом
Специалисты объяснили, как безопасно восстановить цвет белой одежды с помощью аспирина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet