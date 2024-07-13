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АПУ обнаружил на юге Баренцева моря вилохвостую чайку далеко за пределами ареала
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АПУ обнаружил на юге Баренцева моря вилохвостую чайку далеко за пределами ареала

Арктический плавучий университет (АПУ) обнаружил вилохвостую чайку в южной части Баренцева моря, что значительно отклоняется от обычного ареала её обитания. Вилохвостая чайка обычно гнездится на Таймыре и восточнее в российской Арктике, а также в американской и канадской Арктике.

После гнездования птицы мигрируют через Северный Ледовитый океан в южное полушарие.

Маршруты миграции этого вида плохо изучены, особенно учитывая, что отмечены только птицы в канадской Арктике.

Экспедиция АПУ началась в Архангельске и проводится в рамках научно-образовательного проекта с участием ряда российских организаций, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Dion Art (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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