Арктический плавучий университет (АПУ) обнаружил вилохвостую чайку в южной части Баренцева моря, что значительно отклоняется от обычного ареала её обитания. Вилохвостая чайка обычно гнездится на Таймыре и восточнее в российской Арктике, а также в американской и канадской Арктике.
После гнездования птицы мигрируют через Северный Ледовитый океан в южное полушарие.
Маршруты миграции этого вида плохо изучены, особенно учитывая, что отмечены только птицы в канадской Арктике.
Экспедиция АПУ началась в Архангельске и проводится в рамках научно-образовательного проекта с участием ряда российских организаций, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Dion Art (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Business Insider: автопилоты Tesla обучались по стилю вождения Илона Маска
Издание Business Insider выяснило, что разработка новых версий автопилота Tesla осуществляется с учётом стиля вождения Илона Маска.
В турецком городе Мугла произошло смертельное ДТП с туристическим автобусом
В турецком городе Мугла произошло страшное ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого два человека скончались, и почти 30 получили различные травмы.
АСИ: 77% опрошенных россиян выразили удовлетворение путешествиями по стране
77% россиян, опрошенных в рамках исследования Агентства стратегических инициатив (АСИ) и группы компаний "Б1", выразили удовлетворение своими путешествиями по стране.
Обсерватория "Спектр-РГ" за пять лет на орбите передала на Землю больше петабайта данных
За пять лет работы орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" передала на Землю более петабайта данных.