Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Птицы на ветке зимой
Птицы на ветке зимой
© Pravda.Ru by Аркадий Кузнецов is licensed under publiс domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 9:59

Скворечники по соседству: как птицы находят в них дом и регулируют численность вредителей

Искусственные гнездовья, включая скворечники, синичники и воробейники, помогают привлекать пернатых соседей и сохранять природный баланс в антропогенных ландшафтах. Орнитолог Вадим Мишин, основатель приюта "Орнитарий", подчеркивает их роль в городах, где естественные места для гнездования практически отсутствуют из-за урбанизации. Эти конструкции различаются по размеру, адаптируясь под нужды конкретных видов птиц. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

В мегаполисах без таких укрытий птицам сложно обустроить дом, что приводит к их оттоку в лесные зоны. Эксперт отмечает, что в садовых участках гнездовья способствуют биологическому контролю: пернатые регулируют популяции насекомых, минимизируя необходимость химических пестицидов. По словам Мишина, без вмешательства человека вредители размножаются, нарушая экосистемный баланс.

"Урбанистическое пространство, город, там без скворечников невозможно. Если люди не сделают гнездовье, то природное гнездо птицам организовать в городе сложно", — пояснил Вадим Мишин.

При этом птицы не испытывают эмоционального дискомфорта от отсутствия искусственных гнездовий — они просто мигрируют в естественные биотопы, такие как лесные массивы. Установка скворечников остается добровольным актом заботы о биоразнообразии. Специалист подчеркивает: пернатые всегда найдут альтернативу, но наличие "квартир" усиливает их присутствие рядом с человеком.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Не спешите с дорогими покупками: с чего начать обустройство пространства для питомца вчера в 18:18

Кинолог Константин Карапетьянц рассказал NewsInfo, что необходимо подготовить перед появлением в доме питомца.

Читать полностью » Страх перед незнакомцами исходит из глубины инстинктов: как помочь кошке адаптироваться к новым условиям вчера в 17:27

Кошка подвержена стрессе от незнакомцев: узнайте, как помочь питомцу адаптироваться к новым условиям жизни.

Читать полностью » Шумный враг поднимает панику: как пылесос превращает дом в зону стресса для питомцев вчера в 15:22

Пылесос в доме может стать источником стресса для домашних любимцев. Узнайте, как помочь им справиться с этим.

Читать полностью » Игры без конца и края: как гиперактивность котенка может скрывать серьезные проблемы со здоровьем вчера в 13:19

Гиперактивные кошки — это не всегда весело. Открытие истинных причин может спасти здоровье вашего пушистика.

Читать полностью » Зимние прогулки способны стать опасными: смотрите, как метаболическая жажда угрожает вашему питомцу 26.02.2026 в 23:11

Зимние морозы создают иллюзию спокойствия для домашних любимцев, скрывая опасную метаболическую жажду.

Читать полностью » Уши-самолеты пошли на взлет: тайный жест кошки, который выдает скрытую боль или сильный стресс 26.02.2026 в 20:20

Когда кошка прижимает уши, она переходит на язык выживания. Узнайте, как отличить охотничий азарт от опасной инфекции и почему игнор этого жеста ведет к врачу.

Читать полностью » Мяч летит в одну сторону, а пёс в другую: секрет идеального апорта скрыт в гормонах радости 26.02.2026 в 19:19

Забытый инстинкт или пробел в воспитании? Рассказываем, как превратить хаотичный бег по парку в осмысленную игру с помощью нейромаркеров и кусочка сыра.

Читать полностью » Когда каждая секунда имеет значение: удивительные факты о времени мочеиспускания у животных 26.02.2026 в 15:03

Удивительная физиология животных: стандарт в 21 секунду может сигнализировать о серьёзных проблемах.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Немецкий дизайн и американская дерзость: гибридный мотор BMW i8 меняют на легендарный рядный двигатель
Питомцы
Хвост машет — зубы скалятся: почему привычный жест собаки часто скрывает опасную ловушку
Питомцы
Скрытая угроза в добрых глазах: почему собака упорно отводит взгляд при попытке заговорить
Авто и мото
Семейная ракета с двойным дном: новый Audi RS6 прячет под капотом мощь гибридного реактора
Спорт и фитнес
Кубики прячутся всё глубже: типичные ошибки в зале превращают тренировку пресса в пустую трату времени
Авто и мото
Дрожь по кузову вместо плавного хода: обычная заправка может за одну поездку приговорить двигатель
Туризм
Тропический рай за полцены: зимний Бали встречает туристов огромными скидками и сочной зеленью
Еда
Сухая грудка оживает как по волшебству: панко с чеддером запечатывают сочность внутри хрустящей корочки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet