Поставил кормушку для птиц — а утром во дворе появились незваные гости: ошибка, которую совершают многие

Зимой многим птицам трудно найти пищу, и садовые кормушки становятся настоящим спасением. Однако, как отмечают специалисты, вместе с пернатыми гостями вы можете непреднамеренно пригласить и нежеланных посетителей — крыс и других грызунов. Чтобы этого избежать, важно правильно организовать кормление.

Почему кормушки привлекают крыс

С наступлением холодов крысы начинают активно искать источники пищи. Остатки корма, выпадающие из кормушек, становятся для них лёгкой добычей.

Как объясняет Люси Тейлор, специалист по кормлению птиц из Vine House Farm Bird Foods, главная причина появления крыс — доступная еда на земле.

"Проблема не в самих птицах, а в том, что остаётся после них", — отмечает эксперт.

Если на земле скапливаются зёрна или кусочки корма, крысы быстро находят путь к вашему двору, а затем — и в дом. Это несёт не только санитарные риски, но и угрозу здоровью.

Выбирайте качественный корм

Главный шаг к предотвращению появления грызунов — исключить дешёвые кормовые смеси.

Почему это важно:

дешёвые смеси часто содержат пшеницу, горох и другие зерновые, которые большинство мелких птиц не едят;

птицы, такие как синицы или скворцы, перебирают корм, выбрасывая ненужные зёрна на землю;

оставшийся корм становится пищей для крыс, голубей и ворон.

Используйте высококачественные смеси или один вид корма — например, очищенные семечки подсолнечника. Это уменьшит количество упавших зёрен и снизит риск привлечения грызунов.

Забирайте кормушки на ночь

Крысы наиболее активны ночью, поэтому оставленные кормушки становятся для них лёгкой целью.

Рекомендации:

вечером убирайте кормушки в гараж, сарай или на веранду;

утром возвращайте их на место;

не оставляйте корм в открытых местах на ночь.

"Если вы кормите таких птиц, как малиновки или овсянки, которые питаются на земле, особенно важно убирать кормушки после заката", — уточняет Люси Тейлор.

Содержите кормушки и участок в чистоте

Чтобы избежать появления грызунов, важно регулярно очищать место кормления.

Пошагово:

Раз в неделю мойте кормушки горячей водой с мягким моющим средством. Удаляйте остатки пищи и шелуху с земли под кормушкой. Используйте поддоны, чтобы собирать упавшие зёрна. Не перекармливайте птиц — лучше меньше, но чаще.

Таблица: натуральные средства против крыс и как их использовать

Средство Как работает Как применять Важно помнить Мята, лаванда, розмарин Отпугивают грызунов запахом Посадите вокруг кормушки или развесьте пучки сушёных трав Меняйте растения каждые 3–4 недели, чтобы запах не выветривался Эфирные масла мяты или эвкалипта Маскируют запах корма Капните 5–6 капель на ткань и положите под кормушку Не наносите прямо на корм — запах может отпугнуть птиц Кофейная гуща Отпугивает насекомых и грызунов Насыпьте под кормушку тонким слоем Обновляйте раз в неделю, особенно после дождя Ультразвуковой отпугиватель Издаёт частоту, неприятную для грызунов Установите неподалёку от дома или сарая На открытом воздухе эффективность ниже, но работает в подсобных помещениях Песок с эфирным маслом лаванды Создаёт ароматный барьер Насыпьте кольцом вокруг опоры кормушки Не наносите близко к воде или растениям

Ошибки и последствия

Ошибка: использовать дешёвый корм.

→ Последствие: остатки на земле привлекают крыс.

→ Решение: выбирайте очищенные семечки или качественные смеси.

Ошибка: оставлять кормушки на ночь.

→ Последствие: ночные грызуны быстро находят источник пищи.

→ Решение: убирать кормушки вечером.

Ошибка: не очищать участок от остатков.

→ Последствие: постоянное присутствие крыс и риск заболеваний.

→ Решение: регулярная уборка под кормушками.

Дополнительные советы

Размещайте кормушки на высоте не менее 1,5-2 метров от земли.

Используйте металлические или пластиковые конструкции, которые сложно прогрызть.

Не храните мешки с кормом на улице.

Устанавливайте сетчатые ловушки для мусора, чтобы исключить доступ к отходам.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли полностью исключить риск появления крыс?

Полностью — нет, но можно свести к минимуму, если убирать остатки и использовать качественный корм.

Стоит ли прекращать кормление зимой?

Нет. Главное — соблюдать чистоту и убирать кормушки на ночь.

Помогают ли ультразвуковые отпугиватели?

Да, но их эффективность выше в закрытых помещениях (гараж, сарай), а не на открытом воздухе.

Мифы и правда