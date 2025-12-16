Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зимующие птицы на снегу у кормушки
Зимующие птицы на снегу у кормушки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 18:49

Птичий мир живёт по законам джунглей: зима превращает кормушки в арену битв

Безопасные кормушки помогут сохранить синиц зимой — орнитолог Вадим Мишин

Морозное утро заставляет птиц искать корм в привычных местах, но не каждая кормушка становится для них безопасным убежищем. Об этом рассказал орнитолог, основатель приюта для птиц "Орнитарий" Вадим Мишин в беседе с изданием EcoSever.

Конкуренция у кормушки

Зимой в городах и парках птицы ведут настоящую борьбу за еду. Универсальные кормушки, которые часто делают горожане, становятся ареной для сильнейших видов. Крупные пернатые, такие как голуби или сороки, легко оттесняют мелких синиц и воробьёв.
"Универсальная кормушка, которая для всех, — это кормовой стол с крышей. Туда может прилететь любая птица и покормиться. Но там будет действовать закон джунглей. Кто сильнее, тот и прав", — пояснил орнитолог.
По его словам, такая ситуация приводит к тому, что мелкие птицы недополучают корм и быстро теряют силы, особенно в сильные морозы.

Кормушки для слабых видов

Чтобы избежать конкуренции, Мишин советует устанавливать несколько кормушек разного типа. Маленьким птицам подойдут домики с низкой крышей и узкими входами, куда не смогут проникнуть крупные виды. Это создаёт естественную защиту и помогает распределить корм между всеми обитателями сада.
"Если кормушка в форме домика, то чем ниже крыша, тем меньше окошко, и крупные конкуренты туда не попадут", — уточнил специалист. Он также напомнил, что кормушки можно делать из разных материалов — дерева, пластика или даже пластиковых бутылок. В последнем случае важно обработать края отверстий: бортик следует подогнуть или закрыть кембриком, чтобы птицы не поранили лапы.

Забота и постоянство

Главное правило, по словам орнитолога, — регулярное пополнение корма. Птицы быстро привыкают к маршрутам и рассчитывают на постоянное наличие еды в привычных местах. Если кормушка пустует, они теряют драгоценное время и энергию в поисках нового источника питания.
"Не так важно, какая кормушка. Самое главное, чтобы там постоянно был корм", — подчеркнул Мишин. Он также посоветовал размещать кормушки рядом с кустами или живыми изгородями, где птицы смогут укрыться от хищников, часто подкарауливающих добычу у мест кормления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Генетика и археология раскрывают тайну висячих гробов Южного Китая и Таиланда — National Geographic сегодня в 5:59
Парящие гроба и генетическая мозаика: как древние обряды скрывают секреты миграций и смешений народов

Генетики раскрыли тайну висячих гробов: древний обряд оказался напрямую связан с современным народом Бо и проследил путь миграций от побережья Китая до гор Юньнани и Таиланда.

Читать полностью » Бессонница уменьшает число циркулирующих NK-клеток — Университет Таиба сегодня в 3:25
Бессонные ночи превращают защитные клетки в тени самих себя: тело подаёт сигналы, которые многие игнорируют

Новое исследование показывает, как тревожность и бессонница незаметно влияют на работу иммунитета, отражаясь на количестве ключевых защитных клеток организма.

Читать полностью » Теплые атмосферные реки участились в Антарктиде — Городецкая сегодня в 1:09
Снег, который опаснее дождя: парадоксальное открытие о том, как осадки губят ледники

Атмосферные реки всё чаще достигают Антарктиды, принося тепло и влагу. Учёные объясняют, как эти редкие явления меняют лёд и климат континента.

Читать полностью » Физики впервые зафиксировали отражение электромагнитных волн во времени — NP вчера в 23:46
Временные отражения оказались пугающе нелогичными: мозг отказывается это принимать

Физики впервые экспериментально подтвердили временные отражения — эффект, при котором волны отражаются во времени и меняют частоту.

Читать полностью » Археологи нашли старые кораблекрушения у колониальной пристани в Северной Каролине — Sciencepost вчера в 21:59
Забытые войны и утонувшие души: как эрозия раскрыла мрак колониальных кораблекрушений на реке Кейп-Фир

Эрозия реки Кейп-Фир раскрыла сразу четыре кораблекрушения XVIII века. Среди них может оказаться испанский военный корабль La Fortuna, погибший во время рейда 1748 года.

Читать полностью » Итальянские медведи стали спокойнее и меньше из-за соседства с людьми — MBAE вчера в 21:40
Хищник, который выбрал тишину: что случилось с медведями в сердце Европы

Учёные выяснили, как жизнь рядом с людьми изменила апеннинских бурых медведей — они стали меньше и менее агрессивными.

Читать полностью » Новый метод ускорил анализ ядерных веществ до получаса — LANL вчера в 21:30
Тайна ядерного топлива тает на глазах: анализ, который раньше занимал недели, сжался до минут

Учёные разработали метод, позволяющий за 30 минут определить источник ядерных материалов и ускорить расследования опасных инцидентов.

Читать полностью » Новый теплоизолятор MOCHI разработали учёные из Университета Колорадо — профессор Иван Смалюх вчера в 19:27
Холод уходит, как дым: изобретение, которое делает окна теплее стен

Учёные создали прозрачный материал, который сохраняет тепло в окнах, работает как высокотехнологичная пузырчатая плёнка и может изменить энергетику зданий.

Читать полностью »

Новости
Россия
В Госдуме поддержали решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной — депутат Нилов
Спорт и фитнес
Боль в голени чаще возникает у бегунов при перегрузке мышц — врачи
Наука
Кислород составляет до 45 процентов химического состава Луны — IFL Science
Туризм
Жители Тулы получат прямые рейсы в Иорданию с декабря — Интерфакс
Питомцы
Хамелеоны меняют цвет для терморегуляции и общения — ученые
Недвижимость
Основания для сохранения квартиры за Долиной отсутствовали — адвокат Шалаев
Питомцы
Кошки и собаки регулярно едят траву без связи с болезнями — IFLScience
Общество
Участие в корпоративе остаётся добровольным решением — эксперт Коломацкая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet