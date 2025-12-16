Птичий мир живёт по законам джунглей: зима превращает кормушки в арену битв

Морозное утро заставляет птиц искать корм в привычных местах, но не каждая кормушка становится для них безопасным убежищем. Об этом рассказал орнитолог, основатель приюта для птиц "Орнитарий" Вадим Мишин в беседе с изданием EcoSever.

Конкуренция у кормушки

Зимой в городах и парках птицы ведут настоящую борьбу за еду. Универсальные кормушки, которые часто делают горожане, становятся ареной для сильнейших видов. Крупные пернатые, такие как голуби или сороки, легко оттесняют мелких синиц и воробьёв.

"Универсальная кормушка, которая для всех, — это кормовой стол с крышей. Туда может прилететь любая птица и покормиться. Но там будет действовать закон джунглей. Кто сильнее, тот и прав", — пояснил орнитолог.

По его словам, такая ситуация приводит к тому, что мелкие птицы недополучают корм и быстро теряют силы, особенно в сильные морозы.

Кормушки для слабых видов

Чтобы избежать конкуренции, Мишин советует устанавливать несколько кормушек разного типа. Маленьким птицам подойдут домики с низкой крышей и узкими входами, куда не смогут проникнуть крупные виды. Это создаёт естественную защиту и помогает распределить корм между всеми обитателями сада.

"Если кормушка в форме домика, то чем ниже крыша, тем меньше окошко, и крупные конкуренты туда не попадут", — уточнил специалист. Он также напомнил, что кормушки можно делать из разных материалов — дерева, пластика или даже пластиковых бутылок. В последнем случае важно обработать края отверстий: бортик следует подогнуть или закрыть кембриком, чтобы птицы не поранили лапы.

Забота и постоянство

Главное правило, по словам орнитолога, — регулярное пополнение корма. Птицы быстро привыкают к маршрутам и рассчитывают на постоянное наличие еды в привычных местах. Если кормушка пустует, они теряют драгоценное время и энергию в поисках нового источника питания.

"Не так важно, какая кормушка. Самое главное, чтобы там постоянно был корм", — подчеркнул Мишин. Он также посоветовал размещать кормушки рядом с кустами или живыми изгородями, где птицы смогут укрыться от хищников, часто подкарауливающих добычу у мест кормления.