Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Птица (попугай) в клетке
Птица (попугай) в клетке
© https://unsplash.com by wang jiaolong is licensed under Free
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 21:44

Домашняя птица внезапно замолкает или кричит — тревога может маскироваться под "странности"

Тревога у домашней птицы часто маскируется под "странности" в поведении: питомец то замолкает, то становится слишком шумным или вдруг теряет интерес к еде. Важно замечать такие изменения рано, потому что у птиц быстрый обмен веществ и стресс может отражаться на самочувствии быстрее, чем кажется. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев помогают простые меры: стабильный распорядок, больше стимуляции и спокойная обстановка. Об этом сообщает paradepets.

Как понять, что птица нервничает

Ветеринар Эйми Уорнер из Waggel советует в первую очередь оценить, не изменилось ли что-то в жизни питомца: место клетки, режим, уровень шума, появление новых людей или животных.

"Если твоя домашняя птица тревожна, посмотри, не стало ли что-то, что вызвало такое поведение. Изменился ли их распорядок? Вы поставили их клетки на новое место?" — говорит она.

По её словам, предсказуемость успокаивает, поэтому "очень важно соблюдать регулярное время кормления, уборки и общения, когда у вас есть питомец".

Сами признаки тревожности могут быть тонкими. Один из первых сигналов — широко раскрытые, настороженные глаза, когда птица будто постоянно "сканирует" пространство. Также стоит насторожиться, если меняются привычные вокализации: питомец зовёт хозяина чаще обычного или реагирует на звуки слишком резко.

Семь тревожных сигналов, на которые стоит обратить внимание

Уорнер рекомендует наблюдать за сочетанием признаков, а не за одним проявлением. К наиболее частым относят:

  1. настороженный взгляд и повышенная "бдительность";
  2. выщипывание перьев — не путать с обычным грумингом;
  3. снижение аппетита;
  4. потеря веса;
  5. укусы как реакция на стресс;
  6. непривычно громкое поведение;
  7. тяжёлое дыхание.

О выщипывании специалист предупреждает отдельно:

"Сбор перьев — это поведение, связанное со стрессом, которое часто встречается у птиц и может быть связано с тревогой, скукой или изменениями окружающей среды", — говорит Уорнер. И добавляет: "Тревожные птицы могут щипать свои перья как способ справиться".

С едой всё ещё строже:

"Потеря аппетита также может быть признаком тревожности. Поскольку у птиц высокий метаболизм, любая потеря аппетита, даже кратковременная, должна считаться проблемой", — отмечает ветеринар.

Как помочь птице почувствовать себя спокойнее

Первый шаг — вернуть предсказуемость: кормление, уборка, общение в одно и то же время. Второй — обогащение среды: игрушки для добывания корма, безопасные способы "занятости", возможности для общения и активности. Третий — уважение границ: если птица начала кусаться, лучше не навязывать контакт.

"Тревожные птицы кусаются, когда чувствуют себя в ловушке или не могут выбраться из стрессовой ситуации", — объясняет Уорнер.

Отдельная зона внимания — дыхание.

"Тревожная птица может быстро дышать с открытым клювом, если ей тяжело, а это проблема, которую нужно немедленно устранить", — говорит ветеринар.

В таком случае птицу важно перенести в прохладное и тихое место и как можно быстрее связаться со специалистом.

В целом наблюдательность хозяина решает многое: чем раньше вы заметите изменения, тем проще скорректировать условия и вернуть питомцу ощущение безопасности.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выглядит как дикая рысь, ведёт себя как лучший друг: мейн-кун сломал семейные страхи вчера в 11:54

Мейн-кун сочетает внушительные размеры, спокойный характер и сложную историю породы. Рассказываем, чем он покоряет семьи и заводчиков.

Читать полностью » Собаки понимают слова, а не просто команды — мозг реагирует совсем не так, как думали раньше 31.01.2026 в 19:08

Неинвазивное EEG‑сканирование 18 собак показало: при звучании знакомого имени питомец активирует память об объекте, а двухсекундная пауза выявляет реакцию несоответствия.

Читать полностью » Бархатные лапы объявляют холодную войну: привычки людей превращают жизнь с кошкой в конфликт 31.01.2026 в 16:06

Совместная жизнь с кошкой может быть спокойной и комфортной, если избежать типичных ошибок и учитывать природные потребности питомца.

Читать полностью » Кошка перестала мурлыкать внезапно — хозяева пугаются зря: проверьте один момент 31.01.2026 в 15:53

Некоторые кошки не мурлычут по физиологии, привычкам или из‑за тихих вибраций — это не всегда признак болезни. Следите за аппетитом и общим поведением.

Читать полностью » Каждое движение — сигнал: кошка воспитывает котят языком, который люди почти не замечают 31.01.2026 в 12:59

Как кошка воспитывает котят и почему её строгость не имеет ничего общего с наказанием. Тонкий язык сигналов, влияющий на поведение взрослых кошек.

Читать полностью » Заметил зимой, как пёс вылизывает пол и ковёр — оказалось, он 30.01.2026 в 19:05

Если собака зимой лижет пол или ковёр, это часто вызвано солью и искаженными запахами, а дефицит прогулок усиливает навязчивость; промывание лап и игры помогают.

Читать полностью » Кошачье поведение перед бедствиями вызывает мурашки — странные сигналы невозможно игнорировать 30.01.2026 в 15:52

Кошкам часто приписывают способность предсказывать дождь, землетрясения и даже болезни. Разбираемся, где заканчиваются мифы и начинается наука.

Читать полностью » Собака чихает во время игры — и это не болезнь: что она на самом деле пытается сказать 30.01.2026 в 14:02

Почему собака чихает именно в пылу игры и как понять, что это не болезнь: короткий мягкий чих — социальный сигнал, который снижает напряжение.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Зимняя покраска держится годами — если сделать одну подготовку, которую все пропускают
Наука
Полюса Юпитера и Сатурна живут по разным законам: расчёты связали штормы с тем, что скрыто под облаками
Недвижимость
Прихожая ворует ощущение уюта с порога: вещи, которые незаметно превращают вход в склад
Еда
Печенье за 10 минут собирается без замеса — получается рассыпчатым и "песочным"
Наука
Вселенная перед глазами: неожиданный эффект планетария
Спорт и фитнес
Утренние упражнения после 50 работают лучше — тело становится сильнее за минуты
Туризм
Февраль без иллюзий и переплат: туда улетают россияне, пока остальные теряют деньги
Наука
Человек больше не эталон: ИИ прошёл тест на креативность и показал неудобный результат
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet