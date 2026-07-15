Очереди в метро стремительно теряют смысл: система распознавания лиц переписала логику поездок

Утром в метро, когда турникеты щёлкают один за другим и люди привычно тянутся к картам, биометрия уже перестала выглядеть чем-то из будущего. В России этот способ оплаты быстро набирает обороты: по данным Банка России, в 2025 году число платежей по биометрии выросло в шесть раз, а их объём — в семь раз. Всего за год зафиксировали 195,2 млн операций на 150,9 млрд руб. Для пассажира это пара секунд у стойки, для рынка — уже отдельная заметная ветка.

"Биометрические технологии стали ключевым элементом подтверждения личности и защиты финансовых сервисов. Они уже не выглядят как эксперимент, потому что всё чаще встроены в привычные сценарии оплаты. Чем больше таких сценариев появляется, тем меньше у человека причин каждый раз доставать карту или телефон. Для рынка это уже не ниша, а рабочий инструмент", — разъяснила руководитель управления стратегии, исследований и аналитики ассоциации "ФинТех" Марианна Данилина. руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Марина Левченко

Как растёт рынок биометрических платежей

Сбербанк сообщает, что общий объём биометрических платежей банка в первом квартале этого года достиг 33,6 млрд руб. Это на 12,8% больше, чем годом ранее. Директор дивизиона "Биометрия" Сбербанка Олег Евсеев прямо говорит, что Россия по уровню развития биометрии опережает многие страны, включая Европу и США, где распространение таких сервисов тормозит жёсткое регулирование.

Биометрия давно вышла за рамки банковской кассы. По данным Единой биометрической системы, технология биоэквайринга позволяет оплачивать поездки в транспорте, покупки в магазинах и других точках продаж, а ещё применяется в госуслугах, при заселении в гостиницы без документов и в пропускных системах офисов и бизнес-залов.

В этом же ряду стоит и рост самой базы пользователей. По словам заместителя гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Святика, к февралю 2026 года число самозарегистрированных в ЕБС граждан выросло примерно до 10 млн. Для сравнения, в 2024 году их было около 1 млн, а в 2025 году — около 3 млн. Рост числа цифровых идентификаторов обычно идёт рядом с доверием к сервису, и здесь картина как раз такая.

Отдельный рывок показала Москва. По статистике "Сбера", в столице за первые три месяца этого года прошло 4,16 млн биометрических транзакций, что на 39,6% больше, чем год назад. В пятёрку регионов-лидеров также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская и Нижегородская области. Цифровая защита и удобство тут идут рядом: когда сервис работает без лишних действий, им начинают пользоваться чаще.

Где биометрия уже работает в транспорте

Транспорт стал самой заметной площадкой для таких платежей. Минтранс ещё в 2023 году включил проект единого биометрического электронного проездного в стратегию цифровой трансформации отрасли, а к 2030 году 700 объектов транспортной инфраструктуры должны получить биометрические системы. Сейчас оплата по лицу работает в метро Москвы, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары и Санкт-Петербурга.

В Москве сервис Face Pay работает в системе "МультиТранспорт" вместе с ВТБ. Его используют не только в метро, но и на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах и речных маршрутах. В Санкт-Петербурге технологическим партнёром выступил "Сбер", который оснастил свои биометрические терминалы на всех 73 работающих станциях метрополитена.

В Казани сервис оплаты по биометрии заработал ещё в 2024 году на всех станциях метро. Технологию там сделали Национальная система платёжных карт и Центр биометрических технологий на базе собственного решения банка "Ак Барс" в области машинного зрения. На сайте НСПК подчёркивается, что платформа позволяет оплачивать покупки по биометрии независимо от банка клиента и того, через инфраструктуру какого биоэквайера проходит операция.

Олег Евсеев отдельно отмечает, что на метро и наземном транспорте сервис уже стал привычным. В Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, а также на морском транспорте Севастополя оплата идёт через "Сбер ID" с помощью "Оплаты улыбкой". Камера распознаёт пассажира по лицу и автоматически списывает сумму с привязанной карты.

Почему пользователи чаще соглашаются на оплату лицом

В Центробанке связывают рост использования биометрии с ростом доверия к самой технологии. Чем меньше у человека сомнений, тем охотнее он пробует новый способ оплаты, особенно если речь идёт о ежедневных поездках. Именно поэтому сервис быстрее приживается там, где есть понятная экономия времени.

В Москве это уже видно по цифрам. В 2025 году с помощью оплаты лицом совершили около 54 млн поездок, и это на 8,2 млн больше, чем в 2024 году. Марианна Данилкина объясняет это и расширением самой услуги, и ростом доверия пассажиров.

Она также ждёт, что в 2026 году темп сохранится. По её оценке, число транзакций по биометрии лица в столице может вырасти ещё на 15-20%. При этом речь идёт не о разовой акции, а о стабильном бытовом сценарии, который уже встроился в повседневную поездку.

"На транспорте биометрия делает сервисы доступнее и убирает лишние действия для пассажира. Человек проходит быстрее, а персоналу не приходится тратить время на однотипные проверки. В итоге система работает ровнее и с меньшей нагрузкой на сотрудников. Если сервис приживается, он начинает влиять уже не только на оплату, но и на саму логику обслуживания", — резюмировал технический обозреватель Алексей Левшин. технический обозреватель Алексей Левшин

Что дальше: проездной без документов

С апреля 2026 года на железной дороге, а с июня — на авиарейсах начал работать сервис "Мигом", который разработал Центр биометрических технологий и внедрил вместе с РЖД и "Аэрофлотом". Он позволяет подтверждать личность без бумажных документов с помощью биометрии. Сейчас система работает в пилоте на отдельных маршрутах РЖД, в том числе на "Ласточках" Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород.

В авиации сервис тестируют в Пулково и Шереметьево. С его помощью можно пройти регистрацию, попасть в "чистую" зону терминала и сесть на борт. В Шереметьево биометрия доступна только на рейсах "Аэрофлот Шаттл" в Санкт-Петербург и обратно, а в Пулково — на всех внутренних рейсах.

Минтранс подчёркивает, что биометрические данные не хранятся у перевозчика. Система только сверяет образец с эталоном в ЕБС по защищённым каналам. Если тестирование пройдёт удачно, сервис планируют расширять на другие маршруты.

Олег Евсеев добавляет, что "Сбер" с прошлого года запускает такие проекты и для наземного транспорта. По его словам, оплата по биометрии уже работает в Рязани и Кисловодске. Он также пояснил, что услуга станет доступнее широкой аудитории, если в неё встроят проездные и льготы, а для этого придётся синхронизировать работу систем разных отраслей, включая ведомства соцразвития.

FAQ

Можно ли оплатить проезд биометрией без банковской карты?

Нет, в большинстве сценариев карта всё равно привязывается к сервису. Камера узнаёт пассажира, а списание идёт с привязанного счёта.

Где биометрия уже работает в транспорте?

Сервис действует в метро Москвы, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары и Санкт-Петербурга. Также он работает на части маршрутов железной дороги, в аэропортах и на отдельных наземных линиях.

Хранятся ли биометрические данные у перевозчика?

Нет. Минтранс сообщает, что перевозчик не хранит эти данные, а система лишь сверяет образец с эталоном в ЕБС.

Можно ли пройти посадку на поезд или самолёт без паспорта?

В пилотных сценариях — да, через сервис "Мигом". Но пока это работает не везде, а на отдельных маршрутах и рейсах.

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