В 2025 году жители регионов Северного Кавказа совершили почти один миллион транзакций с применением биометрической идентификации, что в пять раз превышает показатели предыдущего периода. Лидером по числу таких операций стал Дагестан, где пользователи воспользовались технологией оплаты "улыбкой" 300 тысяч раз. Росту востребованности сервиса способствовало расширение инфраструктуры: сеть терминалов с камерами увеличилась почти вдвое, достигнув 17 тысяч единиц по всему макрорегиону. Наиболее активно прогрессивный способ оплаты внедряется в Дагестане, Северной Осетии-Алании и Кабардино-Балкарии.

Рост биометрических платежей

Технологический скачок в сфере бесконтактных расчетов на Северном Кавказе стал одним из ключевых трендов минувшего года. Увеличение общего объема операций до миллиона транзакций свидетельствует о доверии пользователей к современным способам верификации личности. Фиксация биометрических данных позволяет клиентам совершать покупки без использования физических носителей, что существенно оптимизирует время обслуживания на кассах.

Масштабирование технических мощностей стало фундаментом для такого рывка. Установка 17 тысяч современных терминалов, распознающих пользователя по лицу, позволила охватить значительную часть торговых точек в республиках. Это не просто обновление оборудования, а прикладное применение алгоритмов, распознающих анатомические особенности лица в режиме реального времени.

Физическое наличие сканеров напрямую коррелирует с интенсивностью использования сервиса. Внедрение инноваций требует от банков формирования соответствующей сети, способной выдержать нагрузку и обеспечить стабильность обработки данных при каждом сеансе оплаты.

Региональная активность

Дагестан, Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкария демонстрируют самые высокие показатели по частоте использования биометрии. На начало 2026 года в Дагестане сосредоточено около 5 тысяч терминалов, что делает республику флагманом в освоении цифрового платежного инструментария. Следом идут Северная Осетия и Кабардино-Балкария с данными по количеству аппаратов, превышающими 3,5 тысячи и 3 тысячи единиц соответственно.

"Для развития любого региона крайне важно не просто наличие базовой инфраструктуры, а её качественное обновление в соответствии с цифровыми стандартами современности. Подобные технологические решения позволяют существенно повысить качество повседневных услуг для населения, делая доступ к ним максимально быстрым и удобным. Отрадно видеть, что наши жители активно осваивают новые возможности, которые напрямую влияют на эффективность взаимодействия бизнеса и потребителей в текущих реалиях. Развитие таких сетей — это вклад в общую готовность региона к цифровой трансформации социальной сферы." Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Статистика подтверждает, что жители указанных регионов оперативно адаптировались к интерфейсам с видеокамерами. Интенсивность использования терминалов объясняется удобством интеграции системы в повседневный быт при условии развитой сети покрытия.

Сценарии повседневного использования

Оплата товаров и услуг через биометрию находит применение в широком спектре торговых и сервисных предприятий. Наибольшая активность зафиксирована в супермаркетах, кафе и точках общественного питания, а также в сетях аптек. Стабильный спрос на технологию сохраняется и при покупке товаров, не относящихся к категории продовольственных.

Системы терминалов спроектированы как мультифункциональные устройства, предоставляющие пользователю выбор между несколькими способами подтверждения транзакции. Как отметил управляющий Чеченским отделением Сбербанка Руслан Мизаев, "совершить платёж через такие устройства можно несколькими способами: биометрическими данными, банковской картой и QR-кодом".

Подобный подход позволяет клиентам сохранять привычный порядок действий или переходить на более технологичный способ оплаты по мере готовности. Снижение зависимости от пластиковых карт и мобильных приложений в физическом выражении становится нормой для городского жителя региона, ускоряя кассовые операции в часы пик.