Второй загранпаспорт открывает запасной выход: закон разрешает два документа, но есть важное условие

С приближением отпускного сезона россияне всё чаще задумываются о зарубежных поездках и проверяют документы. Поток заявлений на оформление загранпаспортов традиционно растёт уже с начала весны. Чтобы избежать спешки и очередей, эксперты советуют заняться этим вопросом заранее. Об этом сообщает АТОР.

Когда и где оформлять загранпаспорт

Ежегодно подразделения по вопросам миграции МВД России принимают более пяти миллионов заявлений на выдачу заграничных паспортов. Наибольшая нагрузка приходится на новогодние праздники и период с марта по июнь, когда начинается активное планирование летнего отдыха.

Чтобы не оказаться в числе тех, кто оформляет документы в последний момент, специалисты рекомендуют проверять срок действия паспорта минимум за полгода до его окончания. Закон позволяет иметь два действующих загранпаспорта одновременно, но второй документ может быть только биометрическим. Подробнее о нюансах оформления второго документа и его преимуществах можно узнать в материале о втором загранпаспорте для россиян.

Подать заявление можно несколькими способами:

В территориальный орган МВД России. Через ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России. В многофункциональный центр. Через портал или приложение "Госуслуги".

Для поездок в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию россиянам достаточно внутреннего паспорта.

Сроки оформления и возможность ускорения

Стандартный срок изготовления загранпаспорта составляет от одного до трёх месяцев. Если заявление подаётся по месту постоянной регистрации, документ обычно оформляют около месяца. В случае обращения по месту фактического проживания или при наличии допуска к сведениям особой важности срок может увеличиться до трёх месяцев.

В исключительных обстоятельствах оформление возможно в ускоренном порядке. Это касается срочного лечения за рубежом или тяжёлой болезни либо смерти близкого родственника. В таких ситуациях паспорт старого образца выдают в течение трёх рабочих дней при предоставлении подтверждающих документов.

Планируя поездку, стоит учитывать и общие изменения в правилах выезда в Европу: в 2026 году визовые процедуры стали строже, а требования к биометрии усилились. Эти нюансы подробно разобраны в публикации о том, как поездки россиян в Европу осложнились из-за виз и паспортов.

Отличия биометрического и старого паспорта

Оба вида загранпаспортов имеют равную юридическую силу внутри страны, однако отличаются сроком действия и техническими характеристиками. Биометрический паспорт выдают на десять лет, в нём 46 страниц и предусмотрено хранение отпечатков пальцев владельца. Паспорт старого образца действует пять лет и содержит 36 страниц.

Для оформления биометрического документа фотографирование проводится при подаче заявления, а вписать ребёнка в него нельзя — каждому потребуется отдельный паспорт. В случае старого образца фотографии необходимо предоставить заранее.

Различается и размер госпошлины. Биометрический паспорт стоит 6000 рублей для взрослого и 3000 рублей для ребёнка до 14 лет. Старый обойдётся в 2000 и 1000 рублей соответственно. При этом для поездок в ряд стран Европы, США и Канаду предпочтителен именно документ нового поколения.

Когда возможны приостановка и отказ

При подаче заявления через портал "Госуслуги" заявитель должен явиться в МВД в течение 15 календарных дней после получения приглашения. Если этого не сделать, рассмотрение приостанавливается. В течение шести месяцев процедуру можно продолжить без повторной оплаты пошлины, но по истечении этого срока заявление аннулируется.

Отказ в выдаче возможен на разных этапах. Причиной могут стать ошибки в анкете, недействительный внутренний паспорт, отсутствие военного билета у граждан призывного возраста или предоставление недостоверных сведений. Ограничения также действуют для граждан с доступом к государственной тайне, находящихся под следствием или уклоняющихся от исполнения судебных обязательств. Несовершеннолетнему могут отказать при несогласии одного из законных представителей на выезд.

Если в документе обнаружена ошибка, необходимо обратиться в подразделение МВД, выдавшее паспорт. Исправление займёт до десяти рабочих дней без повторной уплаты госпошлины, если ошибка допущена не заявителем.

Заблаговременное оформление загранпаспорта снижает риски перед поездкой и помогает спокойно планировать отпуск. Внимательное заполнение документов и понимание сроков позволяют избежать лишних задержек. При необходимости законодательство предусматривает ускоренную процедуру, но воспользоваться ею можно только при наличии серьёзных оснований. Грамотная подготовка делает путешествие более предсказуемым и комфортным.