Виза на старый паспорт останется, но что делать с января? Важное предупреждение для всех путешественников

С 1 января 2026 года Германия перестанет признавать пятилетние заграничные паспорта граждан России. Это решение было официально озвучено на сайте посольства Германии в России.

Однако для граждан, которые уже получили визу с использованием старого паспорта, это нововведение не будет иметь силы. То есть, те, кто имеет визу на старый заграничный паспорт, смогут использовать её до окончания срока действия.

Кроме того, ещё несколько стран Европы, таких как Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва, уже отказались признавать пятилетние российские заграничные паспорта. Это решение стало частью более широкой тенденции, которая начала развиваться с начала 2025 года.

Туристы, планирующие поездки в Европу, должны учитывать эти изменения и заранее оформить биометрический паспорт, чтобы избежать возможных проблем.

Причины отказа от пятилетних паспортов

Безопасность и защита данных. Биометрические паспорта обладают лучшей защитой от подделок и обеспечивают более высокий уровень безопасности. Единые стандарты. Страны Европейского Союза стремятся унифицировать требования к документам, чтобы минимизировать риски при пересечении границ. Упрощение контроля. Биометрический паспорт ускоряет процесс прохождения паспортного контроля, так как данные можно считывать автоматически.

Таблица: Сравнение старого и биометрического паспорта

Параметр Старый паспорт Биометрический паспорт Срок действия 5 лет 10 лет Защита от подделок Средняя Высокая Требуется ли оформление визы Да Да Удобство прохождения границы Меньше Выше Скорость получения Быстрее Дольше

Советы шаг за шагом: Как оформить биометрический паспорт

Подготовьте документы. Вам понадобится старый заграничный паспорт, фотографии, а также заявление о выдаче нового документа. Запишитесь на приём в миграционную службу. Запись доступна через официальные сайты или в местных отделениях. Пройдите процедуру снятия биометрии. В процессе оформления вам будут сняты отпечатки пальцев и сделана цифровая фотография. Получите новый паспорт. Обычно процесс получения нового паспорта занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использование старого паспорта для поездки в Европу. Последствие: Отказ в визе или проблемы на границе.

Альтернатива: Оформить биометрический паспорт заранее, чтобы избежать неприятных ситуаций. Ошибка: Необновление паспорта перед планированием поездки. Последствие: Отказ в оформлении визы в страны, которые не признают старые паспорта.

Альтернатива: Обновите паспорт перед планированием поездки, чтобы избежать лишних проблем.

А что если…

Что если я не успею заменить паспорт до 2026 года?

Если вы не обновите паспорт до введения новых правил, могут возникнуть проблемы с визами и пересечением границ. Некоторые страны не будут принимать старые паспорта, и вам придётся ускоренно получать новый документ. Что если у меня уже есть виза, выданная на старый паспорт?

Визы, выданные до вступления в силу новых правил, будут действовать до истечения их срока. Однако для следующих поездок вам нужно будет оформить биометрический паспорт.

Плюсы и минусы биометрического паспорта

Плюсы:

Ускоренная процедура прохождения границы благодаря биометрии. Высокий уровень безопасности от подделок. Долгий срок действия (10 лет).

Минусы:

Нужно потратить время на оформление нового паспорта. Более длительный процесс получения по сравнению с обычным заграничным паспортом.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Как быстро оформить биометрический паспорт?

Время оформления зависит от региона, но обычно процесс занимает от 2 до 4 месяцев. Можно ли поехать в Европу с пятилетним паспортом в 2026 году?

В 2026 году пятилетние паспорта граждан России не будут приниматься большинством европейских стран, включая Германию. Рекомендуется оформить биометрический паспорт. Сколько стоит биометрический паспорт?

Стоимость биометрического паспорта зависит от региона и может варьироваться от 3 500 до 5 000 рублей.

Мифы и правда о биометрических паспортах

Миф: Биометрический паспорт можно оформить за один день.

Правда: Оформление биометрического паспорта занимает несколько недель, так как нужно пройти процедуру снятия биометрических данных. Миф: Биометрический паспорт необходим только для поездок в Европу.

Правда: Биометрический паспорт рекомендуется для путешествий по большинству стран, так как он обеспечивает более высокую степень безопасности. Миф: Биометрические паспорта всегда быстрее выдают, если заплатить больше.

Правда: Процесс получения биометрического паспорта не зависит от размера платы, он определяется регламентом.

Исторический контекст

Запрещение пятилетних заграничных паспортов началось в ответ на международную ситуацию и повышение стандартов безопасности. Этот процесс постепенно охватывает все больше стран, и его целью является повышение уровня защиты личных данных граждан.