Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Биометрия лица
Биометрия лица
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована вчера в 23:54

Скидка за взгляд: петербургское метро внедряет технологию, которая меняет привычный вход в подземку

В Петербурге установят 73 турникета для оплаты "лицом" до конца года

В петербургском метро готовятся завершить масштабное внедрение биометрической системы оплаты проезда, которая должна изменить привычный формат прохода через турникеты. К концу года технология появится на всех 73 станциях подземки.

Масштаб внедрения и связь с федеральной программой

В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" подтвердили, что на каждой станции установят по одному турникету, работающему по биометрическому принципу. Такой подход станет частью общероссийской программы: технология уже применяется в метро Москвы, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. Петербург — следующий крупный узел, подключающийся к инициативе.

Тестирование в Северной столице началось в декабре 2024 года на станциях "Гостиный двор" и "Площадь Восстания". С 4 марта 2025 года система заработала полноценно, а позже к пилоту присоединились "Приморская" и "Новочеркасская". Проверяются скорость распознавания, устойчивость работы и корректность взаимодействия с банковской инфраструктурой.

Как работает система и какие требования к пассажиру

Чтобы воспользоваться биометрическим турникетом, пассажиру необходимо зарегистрировать данные лица в Единой биометрической системе (ЕБС) и привязать к ней карту любого банка. Снимок используется только для оплаты проезда и не применяется для иных целей, что закреплено в техническом регламенте.

Разработчики отмечают, что система создана для повышения удобства, однако ряд её характеристик пока проходит проверку. Пассажирам обещают дополнительные преимущества: в январе глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сообщил, что для пользователей биометрии планируются скидки. Такой подход должен стимулировать переход на новую модель оплаты.

Мнения экспертов и возможные ограничения

Не все специалисты уверены, что биометрия ускорит прохождение через турникеты. Транспортный аналитик Владислав Булгаков объясняет, что у карты "Подорожник" применяется офлайн-механизм оплаты, позволяющий турникету реагировать мгновенно, в то время как банковские карты работают через онлайн-транзакции.

"Оплата по биометрии может даже замедлить трафик. Дело в том, что у транспортной карты "Подорожник” работает система офлайн-транзакций. А у банковских карт — система онлайн-транзакций", — комментирует транспортный аналитик Владислав Булгаков.

Он добавляет, что пока неясно, как именно будет реализовано постфактум-списание средств при оплате лицом.

Эксперты считают, что ценность технологии выходит за рамки удобства. Биометрическая система повышает уровень безопасности в метро и позволяет быстрее окупить вложения в обновление инфраструктуры. При этом вопрос пропускной способности остаётся открытым и будет зависеть от итоговой конфигурации п

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Беглов: Многодетные семьи в Петербурге смогут получить до миллиона рублей на ипотеку 10.11.2025 в 22:25
Многодетным — миллион: в Петербурге запускают новую выплату на погашение ипотеки

Многодетные семьи Петербурга смогут получить до миллиона рублей на погашение ипотеки. Выплату объединят федеральная и региональная программы поддержки.

Читать полностью » Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по городам России 10.11.2025 в 0:08
Сказка на рельсах: Дед Мороз начал своё большое путешествие по России

Юбилейный поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по России. До 11 января волшебный состав посетит 70 городов и принесёт праздник тысячам людей.

Читать полностью » В Арктике создадут четыре туристических коридора в рамках проекта 07.11.2025 в 20:06
Русский Север зовёт: к 2030 году появятся четыре дороги туда, где время замирает — новые виды отдыха

К 2030 году Россия создаст четыре туристических коридора в Арктике, объединяющие регионы Русского Севера и раскрывающие их первозданную красоту и культуру.

Читать полностью » Экскурсионный автобус с 40 пассажирами съехал в кювет под Калининградом 25.10.2025 в 20:43
Опасная поездка: экскурсионный автобус слетел с дороги в Калининградской области

В Калининградской области экскурсионный автобус съехал в кювет. В салоне было 40 человек, всех эвакуировали, пострадавших нет.

Читать полностью » Музыканты из Венгрии, Ирана и Китая откроют Международную неделю консерваторий в Петербурге 25.10.2025 в 12:55
Симфонии дружбы: в Петербурге выступят музыканты из восьми стран на фестивале консерваторий

В Петербурге стартует XXV фестиваль «Международная неделя консерваторий» — на сцене музыканты из восьми стран и программы, посвящённые Чайковскому и Свиридову.

Читать полностью » В Петербурге маткапиталом теперь можно оплачивать спортивные кружки и секции 20.10.2025 в 8:34
Не только жильё и учёба: в Петербурге маткапитал пустят на спорт и здоровье

В Петербурге расширили использование маткапитала — теперь им можно оплатить спорткружки и фитнес-занятия для детей, включая тренировки у ИП без образовательной лицензии.

Читать полностью » В Архангельске покажут найденные в центре города 17.10.2025 в 22:56
Архангельск, которого мы не знали: на выставке покажут уникальные артефакты из-под земли

В Архангельске откроют выставку археологических «сокровищ» — кресты, монеты, посуду и украшения, найденные под старинной дорогой в центре города.

Читать полностью » В Петербурге нашли новорождённого, брошенного в коляске на улице возле мусора 17.10.2025 в 13:30
Младенца нашли у мусорных баков: в Петербурге расследуют жуткий случай

В Петербурге у мусорных баков нашли младенца в коляске. Следователи возбудили уголовное дело и разыскивают женщину, оставившую ребёнка на улице.

Читать полностью »

Новости
СФО
Югра опустилась на 60-е место в рейтинге приверженности ЗОЖ
ЮФО
Доцент Шамаров: На Кубани разрабатывают водородные заправочные станции для БПЛА
Питомцы
Правильный уход за крупными кошками предотвращает образование колтунов — ветеринары
Красота и здоровье
Врач Гарли: борьба с бессонницей ухудшает качество сна
Туризм
Как поездка в Антарктиду изменила восприятие мира путешественницы — путешественник Марина Змеина
УрФО
Татьяна Савинова: темнота и влажность – ключевые условия для выживания недоношенных
Спорт и фитнес
Новая пляжная программа укрепила мышцы ног и ягодиц — спортивные тренеры
Россия
В России выявили 1470 территорий с накопленным вредом и 88 опасных объектов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet