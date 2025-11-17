Скидка за взгляд: петербургское метро внедряет технологию, которая меняет привычный вход в подземку

В петербургском метро готовятся завершить масштабное внедрение биометрической системы оплаты проезда, которая должна изменить привычный формат прохода через турникеты. К концу года технология появится на всех 73 станциях подземки.

Масштаб внедрения и связь с федеральной программой

В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" подтвердили, что на каждой станции установят по одному турникету, работающему по биометрическому принципу. Такой подход станет частью общероссийской программы: технология уже применяется в метро Москвы, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. Петербург — следующий крупный узел, подключающийся к инициативе.

Тестирование в Северной столице началось в декабре 2024 года на станциях "Гостиный двор" и "Площадь Восстания". С 4 марта 2025 года система заработала полноценно, а позже к пилоту присоединились "Приморская" и "Новочеркасская". Проверяются скорость распознавания, устойчивость работы и корректность взаимодействия с банковской инфраструктурой.

Как работает система и какие требования к пассажиру

Чтобы воспользоваться биометрическим турникетом, пассажиру необходимо зарегистрировать данные лица в Единой биометрической системе (ЕБС) и привязать к ней карту любого банка. Снимок используется только для оплаты проезда и не применяется для иных целей, что закреплено в техническом регламенте.

Разработчики отмечают, что система создана для повышения удобства, однако ряд её характеристик пока проходит проверку. Пассажирам обещают дополнительные преимущества: в январе глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сообщил, что для пользователей биометрии планируются скидки. Такой подход должен стимулировать переход на новую модель оплаты.

Мнения экспертов и возможные ограничения

Не все специалисты уверены, что биометрия ускорит прохождение через турникеты. Транспортный аналитик Владислав Булгаков объясняет, что у карты "Подорожник" применяется офлайн-механизм оплаты, позволяющий турникету реагировать мгновенно, в то время как банковские карты работают через онлайн-транзакции.

"Оплата по биометрии может даже замедлить трафик. Дело в том, что у транспортной карты "Подорожник” работает система офлайн-транзакций. А у банковских карт — система онлайн-транзакций", — комментирует транспортный аналитик Владислав Булгаков.

Он добавляет, что пока неясно, как именно будет реализовано постфактум-списание средств при оплате лицом.

Эксперты считают, что ценность технологии выходит за рамки удобства. Биометрическая система повышает уровень безопасности в метро и позволяет быстрее окупить вложения в обновление инфраструктуры. При этом вопрос пропускной способности остаётся открытым и будет зависеть от итоговой конфигурации п