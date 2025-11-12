Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
салон автобуса
салон автобуса
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 11:16

Вместо карты — улыбка: екатеринбуржцы неделю смогут ездить в метро со скидкой 50%

Пассажиры екатеринбургского метро смогут оплатить проезд по биометрии со скидкой 50%

С 12 по 19 ноября пассажиры метро Екатеринбурга смогут оплатить проезд по биометрии со скидкой 50%. Акция проводится в рамках кампании "Зелёный день", а стоимость поездки временно снизится до 21 рубля. Об этом URA. RU рассказала генеральный директор компании "И-Сеть" Наталья Тарарычкина.

Как это работает

"На текущий момент все турникеты метрополитена оснащены биотерминалами, обеспечивающими оплату улыбкой. Акция проводится по инициативе и за счёт Сбера", — пояснила Тарарычкина.

Для участия достаточно быть клиентом Сбера и иметь зарегистрированные биометрические данные. Пассажир подходит к турникету, смотрит в камеру — и оплата списывается автоматически.

Почему акция важна сейчас

Предложение стало особенно актуальным после недавнего подорожания. Всего десять дней назад стоимость проезда в екатеринбургском метро выросла с 33 до 42 рублей. Решение об изменении тарифа принял мэр Алексей Орлов в рамках транспортной реформы, начатой в конце 2023 — начале 2024 года его заместителем Рустамом Галямовым.

Реформу поддержали тогдашний губернатор Евгений Куйвашев, а затем его преемник, назначенный в марте 2025 года, Денис Паслер.

Что дальше

Акция продлится всего неделю, но в мэрии и транспортных компаниях рассчитывают, что она поможет популяризировать биометрические технологии в городском транспорте.

По словам представителей отрасли, система "оплаты улыбкой" уже показала высокую точность и скорость распознавания, а Екатеринбург стал одним из первых городов России, где такие терминалы установлены во всех турникетах метро.

