Более половины граждан России не видят ничего плохо в использовании биометрических технологий при контакте с государственными учреждениями. Это было проанализировано Центром технологий государственного управления ИПЭИ и Центром социально-политического мониторинга ИОН Президентской академии. Российское интернет-издание "Газета.Ru" изучила результаты.

Почти половина респондентов сталкивалась лицом к лицу с системой идентификации и распознавания личности посредством отличительных физических характеристик, которые представляют уникальность для каждого человека. Как сообщается, они встречались с биометрией в государственных учреждениях, коммерческих кредитно-финансовых организациях, на рабочем месте или в учебном заведении. Около 27%, узнав о необходимости сдать свои уникальные данные, выполняли требование. Однако почти 23% не поддавались технологиям биометрии.

Число респондентов, которым пришлось сдать свои уникальные данные в процессе взаимодействия с государственными органами, составило почти 30%, более половины из которых считают эту процедуру действенной и уместной. Однако около 48% сообщают, что не заметили никакой пользы в биометрии.

В ходе исследования также оказалось, что более 30% граждан относятся к сдаче уникальных данных крайне плохо. При этом 10,5% всех опрашиваемых даже никогда не слышали об этих технологиях. Граждане, которые негативно отзывались о сдаче биометрии при взаимодействии с государственными органами, заявили, что испытывают неприязнь из-за страха слежки со стороны государства. Помимо этого, они сообщили, что не хотят, чтобы их данные попали в руки мошенников.

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