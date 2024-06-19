Более половины граждан России не видят ничего плохо в использовании биометрических технологий при контакте с государственными учреждениями. Это было проанализировано Центром технологий государственного управления ИПЭИ и Центром социально-политического мониторинга ИОН Президентской академии. Российское интернет-издание "Газета.Ru" изучила результаты.
Почти половина респондентов сталкивалась лицом к лицу с системой идентификации и распознавания личности посредством отличительных физических характеристик, которые представляют уникальность для каждого человека. Как сообщается, они встречались с биометрией в государственных учреждениях, коммерческих кредитно-финансовых организациях, на рабочем месте или в учебном заведении. Около 27%, узнав о необходимости сдать свои уникальные данные, выполняли требование. Однако почти 23% не поддавались технологиям биометрии.
Число респондентов, которым пришлось сдать свои уникальные данные в процессе взаимодействия с государственными органами, составило почти 30%, более половины из которых считают эту процедуру действенной и уместной. Однако около 48% сообщают, что не заметили никакой пользы в биометрии.
В ходе исследования также оказалось, что более 30% граждан относятся к сдаче уникальных данных крайне плохо. При этом 10,5% всех опрашиваемых даже никогда не слышали об этих технологиях. Граждане, которые негативно отзывались о сдаче биометрии при взаимодействии с государственными органами, заявили, что испытывают неприязнь из-за страха слежки со стороны государства. Помимо этого, они сообщили, что не хотят, чтобы их данные попали в руки мошенников.
Фото: DarienLizard (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
Торговля между Россией и Японией снизилась на треть
Товарооборот нашей страны и Японии в мае текущего года снизился на 29,4% по сравнению с маем предыдущего года и едва превысил 0,5 млрд долларов, сообщает минфин страны восходящего солнца.
В столице КНДР началась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына
В Пхеньяне на площади Ким Ир Сена началась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Площадь Ким Ир Сена — это крупнейшая городская площадь в центре Столицы КНДР, которая была открыта в августе 1954 года.
Юрист Ковалев: существует четыре способа снятия запрета на выезд за рубеж
Долг перед налоговой службой в несколько десятков тысяч рублей может стать большой преградой для всех желающих выехать за границу, а также повлечёт за собой конфискацию собственности в размере задолженности. Об этом информировал российское интернет-издание «Газета.Ru» управляющий партнёр юридической компании «Ковалев и партнеры» Владимир Ковалев.
Садальский: в Риге отменили постановку с Чулпан Хаматовой
Станислав Садальский задаётся вопросом: каково это — не жить в России и при этом выражать презрение к своей Родине.