Учёные в лаборатории
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 15:26

Больше никаких проводов в груди: российские биоинженеры из МФТИ нашли замену кардиостимуляторам

Российские исследователи из Института биофизики будущего МФТИ совместно с медиками Москвы и Новосибирска представили гибридный оптический кардиостимулятор, который может заменить традиционные электронные устройства для борьбы с аритмией. Технология строится на использовании биоинженерных конструкций из клеток, внедряемых непосредственно в структуру сердца. Управление такой тканью осуществляется с помощью белка канального родопсина-2, реагирующего на воздействие световыми лучами. Инновация потенциально решает проблему осложнений, возникающих при работе обычных электрокардиостимуляторов.

Ограничения классической кардиологии

Нарушения сердечного ритма признаны одними из наиболее опасных патологий, так как они сопровождаются критическими сбоями в передаче электрических импульсов внутри органа. Когда проводящая система сердца перестает работать корректно, кровь перестает эффективно циркулировать по организму, что ведет к тяжелым последствиям. Стандартным протоколом лечения в такой ситуации сегодня является установка искусственного электрокардиостимулятора.

Несмотря на высокую надежность, классические устройства обладают рядом существенных минусов. Они могут подвергаться техническим сбоям, а также нередко вызывают специфические синдромы неправильной работы, требующие хирургического вмешательства. Развитие технологий в этой области направлено на создание решений, которые могли бы интегрироваться в ткани организма на биологическом уровне, исключая зависимость от электроники.

Как работает световая стимуляция

В основу новой разработки легла оптогенетика — метод, базирующийся на применении светочувствительных белков. Эти белки обладают способностью изменять свое состояние под влиянием световых волн строго определенной длины, что позволяет точечно активировать биологические процессы. Ученые успешно внедрили данную технологию для настройки работы кардиомиоцитов.

"Интеграция биоинженерных конструкций в сердечную мышцу позволяет добиться более естественной регуляции сокращений органа. Современные методы оптогенетики открывают двери для создания тканей, способных автономно реагировать на внутренние сигналы организма. Важно, чтобы подобные высокотехнологичные разработки проходили тщательную клиническую апробацию перед внедрением в широкую практику. Развитие региональной высокотехнологичной медицины требует системного подхода к подготовке инфраструктуры и обучению профильных специалистов"

Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Авторы проекта подчеркивают, что световое воздействие является инструментом исключительно на этапе лабораторных исследований и настройки устройства. После того как модифицированная ткань приживется и станет полноценной частью сердца, она начнет функционировать самостоятельно. Это минимизирует риски, связанные с необходимостью постоянного внешнего контроля или обслуживания системы.

Перспективы биоинженерного метода

Новый подход предполагает выращивание модифицированной ткани непосредственно внутри сердца пациента. Благодаря этому биоинженерная конструкция превращается в органический компонент системы, что значительно снижает вероятность отторжения или сбоев, характерных для имплантатов из пластика и металла. Такой метод позволяет организму сохранять естественный ритм сокращений без участия громоздких металлических компонентов.

Научное сообщество видит в данной технологии перспективную базу для лечения широкого спектра сердечно-сосудистых патологий. Если метод оправдает ожидания на этапах дальнейших клинических испытаний, количество операций по замене батарей и контактов кардиостимуляторов может существенно снизиться. В перспективе это обеспечит миллионам людей принципиально иное качество жизни без постоянного страха перед поломкой медицинского оборудования.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

