Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Животное, бегущее по воде
Животное, бегущее по воде
© NewsInfo.Ru by Марина Черкасова is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 11:16

Сбой реальности запущен — живые существа двигаются так, будто гравитация больше не держит мир

Некоторые животные двигаются так, будто для них не существуют привычные ограничения скорости, гравитации и прочности материалов. Бег по воде, мгновенные удары, вертикальные стены и почти отвесные скалы — всё это выглядит как обман природы. На самом деле за каждым таким "чудом" стоят точные расчёты, доведённые эволюцией до совершенства. Об этом сообщает Science Times.

Когда физика работает на стороне природы

То, что человеку кажется невозможным, для животных оказывается вопросом точного использования импульса, упругости и сопротивления среды. Биологическая физика объясняет, как мышцы, сухожилия, панцири и микроструктуры усиливают действие сил, не выходя за рамки законов природы. Разница заключается не в отмене правил, а в том, насколько эффективно они применяются. Эволюция формирует тело под среду, и именно уникальные органы чувств животных и особенности восприятия позволяют точно рассчитывать движение в пространстве.

Яркий пример — ящерица-василиск, способная передвигаться по поверхности воды. Она не "бежит" по воде в привычном смысле, а резко ударяет лапами, создавая под собой воздушные полости. Эти кратковременные карманы удерживают вес тела ровно настолько, чтобы сделать следующий шаг. Хвост при этом работает как стабилизатор, помогая сохранять равновесие.

Скорость, прыжки и энергия рывка

Экстремальные движения чаще всего связаны не с силой мышц, а с умением накапливать и мгновенно высвобождать энергию. Блохи используют эластичный белок резилин, который сжимается и разжимается быстрее, чем способна сокращаться мышца. За счёт этого прыжок получается несоразмерно мощным по отношению к размеру тела.

Похожий принцип применяет муравей-бульдог. Его челюсти смыкаются настолько быстро, что отдача буквально отбрасывает насекомое назад, помогая уйти от угрозы. В природе встречаются и другие примеры эффективного движения, включая биомеханику передвижения змей, где трение чешуек заменяет конечности и позволяет экономить энергию.

Микромир сцепления и баланса

Некоторые физические "трюки" разворачиваются на уровне, недоступном человеческому глазу. Гекконы удерживаются на стенах и потолках благодаря миллионам микроскопических волосков на лапах. Каждая точка контакта создаёт слабое молекулярное притяжение, а вместе они образуют удивительно прочную адгезию. Чтобы отцепиться, животному достаточно изменить угол лапы.

Тот же принцип точного распределения нагрузки используют горные козлы. Их копыта увеличивают площадь контакта с поверхностью и усиливают трение, позволяя стоять на почти вертикальных склонах. Здесь решающим фактором становится не масса, а форма и баланс.

Почему волшебство исчезает при изменении условий

Ни одно из этих явлений не нарушает законы физики. Каждая способность работает в строго определённых пределах — веса, скорости и среды. Стоит изменить масштаб, и эффект пропадает. Именно поэтому человек не может повторить бег по воде без специальных приспособлений, а многие природные решения сложно напрямую перенести в технику.

Тем не менее наблюдения за животными уже вдохновляют инженеров. Принципы сцепления, накопления энергии и распределения нагрузки находят применение в робототехнике и медицине. Природа снова и снова доказывает: физика — не ограничение для жизни, а язык, на котором эволюция говорит с окружающим миром.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Птичья радуга с подвохом: яркое оперение оказалось языком выживания, а не украшением 05.02.2026 в 15:53

Почему одни птицы поражают яркими красками, а другие остаются незаметными? Генетика, питание, климат и зрение раскрывают неожиданные детали эволюции оперения.

Читать полностью » Кошки не показывают боль как люди — поэтому эти ошибки особенно опасны 05.02.2026 в 14:35

8 привычек владельцев, которые незаметно вредят кошке: еда со стола, сухой корм без нормы, грязный лоток и опасные окна. Что исправить в первую очередь.

Читать полностью » Питомец перестал встречать у двери — это выглядит как обида, но причина может быть куда тревожнее 04.02.2026 в 19:37

Внезапная холодность питомца часто маскирует стресс или заболевание: признаки, которые хозяин может заметить дома, и когда нужно срочно идти к ветеринару.

Читать полностью » Доза, после которой не спасают прогулки и рвота: шоколад становится приговором для собаки 04.02.2026 в 13:09

Шоколад может быть смертельно опасен для собак: всё зависит от вида, дозы и веса животного. Разбираемся, какие количества критичны и как действовать.

Читать полностью » Кот будто из мультфильма — но с генетическим сюрпризом: манчкин покоряет дома и вызывает споры 04.02.2026 в 9:38

Манчкин — порода кошек с короткими лапами и непростой репутацией. Чем она привлекает владельцев и почему вокруг нее до сих пор не утихают споры.

Читать полностью » Собака ходит за вами даже в туалет — причина не в “прилипчивости”, а в одном инстинкте 04.02.2026 в 8:14

Питомец следует в ванную не из каприза: стадные инстинкты, чувствительные запахи и привычка к присутствию. Простые ритуалы и постепенные микроразлуки возвращают личное пространство.

Читать полностью » Питомец ведёт себя “почти как всегда”, но есть один тревожный нюанс — он говорит о проблеме 03.02.2026 в 17:33

Едва заметные перемены в привычках питомца — снижение активности, отказ от корма или беспокойный сон — часто предшествуют серьёзным заболеваниям.

Читать полностью » Собака ест траву на прогулке — это не “чистка желудка”: причина оказалась другой 03.02.2026 в 16:03

Ветеринар объясняет, почему поедание травы у большинства собак — обычная исследовательская привычка; реальная опасность чаще связана с химикатами, паразитами и стрессом.

Читать полностью »

Новости
Еда
Курица на противне с гранатовой глазурью — ужин выглядит как из ресторана, а готовится без хлопот
Красота и здоровье
Диагноз до симптомов и органы из принтера: медицина делает шаг, от которого становится не по себе
Недвижимость
Повесила эту сумку в душе — влажность в ванной заметно снизилась без ремонта
Садоводство
Испугалась, когда лист стал белым — оказалось, растение "пошло по другому пути"
Туризм
Север Вьетнама оказался совсем другим — туманные горы, поезда и деревни без туристов
Недвижимость
Зимой жарит, весной рвёт трубы: батареи, рассчитанные на капризы центрального отопления
Красота и здоровье
Пять процентов здоровья исчезли незаметно: как плесень в квартире калечит лёгкие на годы вперёд
Еда
Шоколадный мусс "как в ресторане" — начинаю готовить прямо в микроволновке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet