Прилетели не комары, а герои: как миллионы клещей теперь охраняют Урал

За пять дней в Свердловскую область прибыло около восьми миллионов клещей-энтомофагов и других насекомых, призванных защитить сельскохозяйственные культуры от вредителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Как проходила доставка

"Жучки" прибыли на Урал с 20 по 24 октября авиарейсами из Москвы. После прилёта насекомых направили в различные хозяйства региона. Перед этим специалисты провели проверку на безопасность, чтобы убедиться, что биоматериал не несёт угрозы окружающей среде.

"Поставки проведены с надлежащим оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов. Нарушений не выявлено", — уточнили в Россельхознадзоре.

Зачем нужны энтомофаги

Клещи-энтомофаги — это естественные враги вредителей растений. Они уничтожают насекомых-вредителей, не нанося вреда почве, растениям и человеку. Такой биологический метод защиты всё чаще становится альтернативой химическим пестицидам, ведь он безопасен для экосистемы и позволяет сохранять баланс в природе.