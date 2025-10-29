Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тигр
Тигр
© commons.wikimedia.org by Ian Lindsay ( is licensed under CC0
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 2:11

Узоры зебр и тигров скрывают закономерность, о которой десятилетиями никто не догадывался

Учёные Университета Колорадо в 2023 году уточнили модель Тьюринга о пигментации тканей

Мир животных похож на живую галерею, где мех, кожа и чешуя становятся холстом для удивительных узоров. Пятна, полосы, переливы и геометрические формы — не просто украшения, а результат сложных биохимических процессов. В течение десятилетий исследователи пытались понять, почему именно такие узоры появляются у тигров, зебр и рыб. И хотя ответ на этот вопрос долго оставался загадкой, современные технологии позволили учёным приблизиться к разгадке.

Теория, рождённая из молока и кофе

Ещё в 1952 году британский математик Алан Тьюринг предложил смелую гипотезу: в процессе роста тканей в организме возникают химические вещества, которые распространяются по принципу смешивания молока с кофе. Одни вещества активируют клетки, вырабатывающие пигмент, другие — подавляют их, создавая светлые промежутки. Так формируются пятна и полосы.

Однако компьютерные модели по теории Тьюринга давали слишком размытые результаты. Природные узоры оказались чётче, сложнее и… живее.

Новая глава: диффузиофорез и живая геометрия

В 2023 году инженер-химик Анкур Гупта из Университета Колорадо в Боулдере решил дополнить идею Тьюринга новым механизмом — диффузиофорезом. Этот процесс описывает, как одни частицы могут "тянуть" за собой другие, словно мыло вытягивает грязь из ткани во время стирки.

Учёный проверил гипотезу на примере рыбы-кузовка, обитающей у берегов Австралии, — у неё чешуя образует идеальные шестиугольники, похожие на пчелиные соты. Модель с учётом диффузиофореза действительно дала чёткие, геометрически точные узоры. Но именно из-за этой "идеальности" стало ясно: чего-то не хватает. В природе не существует абсолютной симметрии.

"Несовершенства присутствуют повсюду в природе", — отметил инженер Анкур Гупта.
"Мы предложили простую идею, которая может объяснить, как клетки объединяются, создавая эти вариации".

Как шарики в трубке: движение клеток

В новом исследовании, опубликованном в журнале Matter, команда Гупты решила добавить в модель немного хаоса. Учёные задали клеткам разные размеры и позволили им "двигаться" по ткани. Это напоминало игру шариков в трубке: крупные мячи — вроде баскетбольных — создавали плотные контуры, а мелкие, как шарики для гольфа, образовывали тонкие линии. Когда клетки сталкивались и "застревали", симметрия нарушалась, и появлялись естественные разрывы.

"Мы можем запечатлеть эти недостатки и текстуры, просто задав этим ячейкам размер", — добавил Гупта.

Результаты превзошли ожидания: на моделях появились шероховатые текстуры и неровности, гораздо ближе к тому, что можно увидеть на шкуре зебры или в узоре чешуи рыб.

Сравнение моделей

Подход Особенности Недостатки Результат
Теория Тьюринга Простая химическая модель Размытые границы Идея формы без реализма
Диффузиофорез Взаимодействие частиц Слишком идеальная симметрия Геометрия, но не жизнь
Модель Гупты Учет размеров и столкновений клеток Более сложное моделирование Реалистичные "живые" узоры

Советы шаг за шагом: как применить природную логику

  1. Изучайте структуру, а не форму. В природе важны связи между элементами, а не сама геометрия.

  2. Используйте вариативность. Даже при создании искусственных материалов стоит заложить небольшие "ошибки" — именно они создают естественный эффект.

  3. Моделируйте движение. Как клетки движутся и взаимодействуют, можно изучать с помощью программ вроде COMSOL Multiphysics или MATLAB.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: стремление к идеальной симметрии при проектировании.

  • Последствие: материал или узор выглядит искусственно.

  • Альтернатива: включение небольших вариаций, как в природе — например, через случайные параметры в 3D-модели.

А что если… применить это в технологиях?

Понимание того, как клетки "рисуют" узоры, может вдохновить инженеров на создание умных материалов, которые реагируют на свет, тепло или влагу, изменяя цвет, как кожа хамелеона. В медицине эти принципы могут помочь в точечной доставке лекарств: молекулы будут "собираться" в нужных местах по тому же принципу, что клетки — в узоры.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Повышает реалистичность моделей Требует высокой вычислительной мощности
Может применяться в биотехнологиях и дизайне Сложность точного контроля параметров
Подходит для изучения природных систем Нужны междисциплинарные знания

FAQ

Как выбрать программу для моделирования узоров?
Лучше использовать пакеты, поддерживающие физико-химические процессы — COMSOL, ANSYS или open-source варианты вроде FreeFEM.

Сколько времени занимает моделирование?
От нескольких часов до недель, в зависимости от сложности ткани и числа клеток.

Что лучше — упрощённая или детализированная модель?
Упрощённая подойдёт для анализа тенденций, детализированная — для создания биоподобных структур.

Мифы и правда

  • Миф: узоры животных случайны.
    Правда: за ними стоят точные химические и физические закономерности.

  • Миф: теория Тьюринга устарела.
    Правда: она по-прежнему основа большинства биомоделей, просто теперь дополнена новыми механизмами.

  • Миф: в природе возможна абсолютная симметрия.
    Правда: природа избегает идеала — именно "ошибки" делают живое живым.

3 интересных факта

  1. У тигров полосы уникальны, как отпечатки пальцев у человека.

  2. Узоры на рыбе-кузовке меняются с возрастом и освещением.

  3. Некоторые виды лягушек способны временно "менять" рисунок кожи при изменении температуры.

Исторический контекст

Исследования узоров начались задолго до компьютерных моделей. В XIX веке натуралисты рисовали шкурки животных, пытаясь вывести закономерности. В XX веке идеи Тьюринга стали поворотным моментом, а XXI век добавил цифровую точность и искусственный интеллект.

