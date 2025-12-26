Бактерии сбивают с толку, а иммунитет атакует свои клетки: в мире природы царит хаос дезинформации

Ошибки в коммуникации обычно связывают с людьми и соцсетями, но новый научный обзор предлагает гораздо более широкий взгляд. Исследователи пришли к выводу, что искажения сигналов — почти неизбежная часть обмена информацией в живой природе. Они встречаются повсюду: от микробов и клеток до птиц и человека, и чаще объясняются не "намерением", а ограничениями самих биологических систем. Об этом сообщает Journal of the Royal Society Interface.

Как изучали биологическую "дезинформацию"

Команда из Корнеллского университета проанализировала более 120 научных работ, чтобы понять, как возникают и распространяются неверные сигналы в разных формах жизни. В обзор вошли данные о пении птиц, биолюминесценции и коммуникации бактерий, а также о химических сигналах клеток в организме.

Общий вывод оказался довольно простым: при передаче сообщения оно часто теряет часть контекста и начинает восприниматься иначе, чем "задумывалось" источником. В живых системах сигнал редко бывает идеальным, а его интерпретация зависит от того, какие "правила расшифровки" эволюционно закрепились у получателя.

Примеры из мира животных, микробов и человека

В природе искажения могут приводить к заметным последствиям даже без участия сознания. У птиц ложная тревога, поданная одной особью, способна запустить цепную реакцию и вызвать массовую панику в группе. У бактерий, включая E. coli и Salmonella, конкуренты могут влиять на сигнальные молекулы, создавая неверное впечатление о численности колонии и тем самым вмешиваясь в "коллективные решения" микробного сообщества.

На уровне организма человека исследователи напоминают о ситуациях, когда коммуникация внутри системы тоже даёт сбой. Например, иммунный ответ иногда ошибочно направляется против собственных тканей — один из механизмов, лежащих в основе аутоиммунных заболеваний. Это тоже пример того, как "сообщение" может быть неверно распознано и запустить неподходящую реакцию.

Три механизма искажения сигналов

Чтобы понять, по каким сценариям развивается дезинформация, авторы сопоставили эмпирические наблюдения с математическими моделями. Уровень искажения они оценивали через информационное отклонение — то есть меру того, насколько "понимание" получателя расходится с реальностью.

На основе обзора исследователи выделили три ключевых механизма:

Потеря части контекста при передаче сигнала, когда важные детали исчезают по пути. "Мутация" сообщения при многократной передаче — эффект, похожий на испорченный телефон. Коллективное искажение, когда ошибка одного участника усиливается групповой реакцией и быстро становится "нормой" для всей системы.

Важно, что авторы не трактуют биологическую дезинформацию как проявление злого умысла. Скорее это побочный продукт того, что любой сигнал ограничен, шумен и зависит от условий, а распознавание всегда работает по вероятностным правилам.

Почему это не только проблема, но и ресурс

В работе отмечается и обнадёживающий момент: эволюция не просто порождает ошибки, она же формирует способы устойчивости к ним. Живые системы учатся проверять сигналы косвенно, а иногда и "страховаться" за счёт избыточных каналов связи. В итоге дезинформация оказывается не исключением из правил, а частью общей картины жизни, где обмен сигналами постоянно балансирует между точностью и выживанием.