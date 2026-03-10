Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка сидит на кровати
Девушка сидит на кровати
© freepik.com by diana.grytsku is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 19:02

Гены сильнее будильника: биологические часы диктуют правила жизни и подавляют силу воли

Ранние подъёмы часто становятся настоящей мукой для тех, чьи биологические часы настроены на вечернюю активность. Полностью перестроить хронотип с "совы" на "жаворонка" невозможно из-за генетической предопределённости биоритмов, но стабилизировать режим поможет облегчить пробуждение. Хронотипы — "жаворонки", "совы" и "голуби" — определяют пики умственной активности в разные периоды суток. Об этом сообщает Pravda.Ru.

У "жаворонков" максимальная продуктивность приходится на утро сразу после пробуждения, в то время как у "сов" — на вечерние часы, что влияет на предпочтения в сне и бодрствовании. Общественный ритм ориентирован на утреннюю активность, поэтому "совам" проще адаптироваться к сменным графикам, а "жаворонкам" тяжелее переносить сдвиги.

"Биоритмы человека во многом запрограммированы генетически, поэтому полностью изменить хронотип — например, из совы стать жаворонком — практически невозможно. Разница заключается не только во времени подъема, а в том, когда наступает пик мозговой активности. У жаворонков он приходится на утренние часы сразу после пробуждения, а у сов — на вторую половину дня. Поэтому совы позже ложатся и позже встают, а жаворонки, наоборот, рано просыпаются и чувствуют себя бодрыми", — отметил врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

По словам специалиста, полное перепрограммирование биоритмов невозможно, но стабильный график позволит организму адаптироваться. Главное — просыпаться ежедневно в одно время, даже в выходные, обеспечивая 6-8 часов сна. Биологические часы активируются при пробуждении, что со временем упрощает засыпание и подъём.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кожа трещит от мартовского холода: горячий напиток восстанавливает лицо лучше дорогих сывороток сегодня в 1:13

В разгар весенних холодов привычное блюдо внезапно признали мощным средством для регенерации организма, восстановления эластичности кожи и укрепления иммунитета.

Читать полностью » Не раз в год, а каждый вечер: как переедание превращает красоту в тоску на клеточном уровне вчера в 20:09

Переедание может вызвать не только лишний вес, но и нехватку энергии и ухудшение состояния кожи. Узнайте, как помочь своему организму восстановиться.

Читать полностью » Кожа скажет спасибо за такой ужин: умные гарниры запускают режим тотального обновления клеток вчера в 20:06

Специальные овощные гарниры способны перезапустить биохимию организма и вернуть лицу свежесть, если заменить ими привычные добавки к основному рациону.

Читать полностью » Прыщи и усталость от недостатка: как клетчатка в рационе поддерживает здоровье кожи и пищеварение вчера в 20:04

С приближением весны стоит обратить внимание на здоровье кишечника. Клетчатка помогает не только пищеварению, но и сиянию кожи.

Читать полностью » Эликсир молодости в скорлупе: горсть привычных орехов заменяет дорогие инъекции красоты вчера в 19:54

Биохимические процессы в клетках меняются под влиянием привычного перекуса, если знать особый метод подготовки продуктов для активации синтеза коллагена.

Читать полностью » Весеннее солнце бьёт по самым слабым местам: привычные ритуалы красоты внезапно портят цвет лица вчера в 18:25

Коричневые отметины на лице часто игнорируют действие дорогих кремов из-за неочевидных привычек, которые запускают защитные механизмы кожи.

Читать полностью » Гладкость на грани обмана: щетка для тела обещает чудо, но забирает лишь мертвые клетки эпидермиса вчера в 14:27

Популярный ритуал из соцсетей обещает избавить от несовершенств за копейки, но при неправильном подходе может серьезно повредить естественный защитный слой кожи.

Читать полностью » Внутренний мотор требует перезагрузки: утренние привычки превращают серый цвет кожи в живое сияние вчера в 9:23

Утренняя бледность и тяжесть в теле не всегда связаны с возрастом. Узнайте, какие повседневные ритуалы помогают запустить внутренние процессы обновления организма.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Стены начинают охоту на пространство: ошибки в цвете превращают уютную комнату в тесную клетку
Авто и мото
Удерживая цену при продаже: как уход за Toyota Prado 150 позволяет избежать больших трат на ремонт
Авто и мото
Свежесть обходится в копейки, а ремонт в тысячи: простая проверка узлов спасает бюджет весной
Авто и мото
Миллионы на колёсах: китайские внедорожники захватили премиальный рынок России без боя
Авто и мото
Пробег и риски на вторичке: что скрывает Geely Monjaro за заманчивой ценой 3,2 миллиона
Авто и мото
Шипы против луж — неравный бой: ранний визит в шиномонтаж может обернуться аварией на трассе
Общество
Вопреки всем научным достижениям: почему люди до сих пор не готовы отказаться от примет
Авто и мото
Комфорт с двойным дном: популярная функция в иномарках может внезапно подставить на парковке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet