Гены сильнее будильника: биологические часы диктуют правила жизни и подавляют силу воли

Ранние подъёмы часто становятся настоящей мукой для тех, чьи биологические часы настроены на вечернюю активность. Полностью перестроить хронотип с "совы" на "жаворонка" невозможно из-за генетической предопределённости биоритмов, но стабилизировать режим поможет облегчить пробуждение. Хронотипы — "жаворонки", "совы" и "голуби" — определяют пики умственной активности в разные периоды суток. Об этом сообщает Pravda.Ru.

У "жаворонков" максимальная продуктивность приходится на утро сразу после пробуждения, в то время как у "сов" — на вечерние часы, что влияет на предпочтения в сне и бодрствовании. Общественный ритм ориентирован на утреннюю активность, поэтому "совам" проще адаптироваться к сменным графикам, а "жаворонкам" тяжелее переносить сдвиги.

"Биоритмы человека во многом запрограммированы генетически, поэтому полностью изменить хронотип — например, из совы стать жаворонком — практически невозможно. Разница заключается не только во времени подъема, а в том, когда наступает пик мозговой активности. У жаворонков он приходится на утренние часы сразу после пробуждения, а у сов — на вторую половину дня. Поэтому совы позже ложатся и позже встают, а жаворонки, наоборот, рано просыпаются и чувствуют себя бодрыми", — отметил врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

По словам специалиста, полное перепрограммирование биоритмов невозможно, но стабильный график позволит организму адаптироваться. Главное — просыпаться ежедневно в одно время, даже в выходные, обеспечивая 6-8 часов сна. Биологические часы активируются при пробуждении, что со временем упрощает засыпание и подъём.