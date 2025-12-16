Организм стареет по частям: новые измерения ломают привычную картину возраста

Работа над технологиями, позволяющими определить реальный темп старения человека, в России выходит за рамки теоретических исследований. Об этом сообщает издание Runews24, рассказывая о проектах, в которых ученые пытаются измерить биологический возраст организма и оценить влияние медицинских и фармакологических вмешательств на процессы старения. Речь идет не только о состоянии здоровья в целом, но и о "возрасте" отдельных органов и систем, что открывает новые возможности для профилактики возрастных изменений.

Аналитика старения: разработки РНИМУ им. Пирогова

В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова созданы специализированные аналитические инструменты, способные вычислять биологический возраст различных органов и систем на основе медицинских показателей. Эти решения позволяют сопоставлять хронологический возраст человека с реальным состоянием его организма и выявлять ускоренное или замедленное старение.

Руководитель геронтологического центра университета Ольга Ткачева отмечает практическую значимость таких подходов. "Эти инструменты дают возможность понять скорость старения организма и оценивать результативность применяемых методов воздействия", — говорит Ольга Ткачева. По ее словам, подобная диагностика важна как для научных исследований, так и для клинической практики.

Параллельно в РНИМУ ведется работа по созданию молекул, воздействующих на стареющие клетки. Эти соединения рассматриваются как потенциальный способ замедления возрастных изменений и повышения качества жизни в пожилом возрасте.

Биологические часы и геропротекторы в центре им. Петровского

Собственные системы измерения биологического возраста разрабатываются и в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского. В Институте биологии старения и медицины здорового долголетия ученые сосредоточены на комплексной оценке функционального состояния организма.

Руководитель института Алексей Москалев поясняет, что в рамках международного исследования были определены 14 ключевых показателей старения. "В их число вошли мышечная сила, скорость передвижения, показатели воспаления и изменения в структуре ДНК", — отмечает Алексей Москалев. Эти параметры используются для построения более точных моделей биологического возраста.

Одновременно специалисты центра тестируют потенциальные геропротекторы. Среди них — экстракты растительного происхождения, которые изучаются с точки зрения их способности замедлять возрастные изменения и поддерживать функциональные резервы организма.

Клеточная самоочистка и перспективы персонализации

В НИИ физико-химической биологии МГУ внимание сосредоточено на механизмах аутофагии — процесса клеточной самоочистки, активность которого снижается с возрастом. Ученые исследуют, каким образом поддержание или стимуляция аутофагии может повлиять на продолжительность активной жизни.

Исследователи считают, что наибольший эффект может дать объединение разных стратегий — от молекулярных воздействий до функциональной диагностики. Такой подход рассматривается как основа для персонализированных программ здорового долголетия.

При этом ученые подчеркивают, что до появления универсальной "пилюли от старости" еще далеко. Даже на фоне международных открытий, включая исследования Королевского колледжа Лондона, речь пока идет о поэтапном накоплении знаний и проверке эффективности конкретных методов.