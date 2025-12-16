Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка ученый
Девушка ученый
© Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 19:34

Организм стареет по частям: новые измерения ломают привычную картину возраста

В России разработали часы биологического возраста человека — РНИМУ им. Пирогова

Работа над технологиями, позволяющими определить реальный темп старения человека, в России выходит за рамки теоретических исследований. Об этом сообщает издание Runews24, рассказывая о проектах, в которых ученые пытаются измерить биологический возраст организма и оценить влияние медицинских и фармакологических вмешательств на процессы старения. Речь идет не только о состоянии здоровья в целом, но и о "возрасте" отдельных органов и систем, что открывает новые возможности для профилактики возрастных изменений.

Аналитика старения: разработки РНИМУ им. Пирогова

В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова созданы специализированные аналитические инструменты, способные вычислять биологический возраст различных органов и систем на основе медицинских показателей. Эти решения позволяют сопоставлять хронологический возраст человека с реальным состоянием его организма и выявлять ускоренное или замедленное старение.

Руководитель геронтологического центра университета Ольга Ткачева отмечает практическую значимость таких подходов. "Эти инструменты дают возможность понять скорость старения организма и оценивать результативность применяемых методов воздействия", — говорит Ольга Ткачева. По ее словам, подобная диагностика важна как для научных исследований, так и для клинической практики.

Параллельно в РНИМУ ведется работа по созданию молекул, воздействующих на стареющие клетки. Эти соединения рассматриваются как потенциальный способ замедления возрастных изменений и повышения качества жизни в пожилом возрасте.

Биологические часы и геропротекторы в центре им. Петровского

Собственные системы измерения биологического возраста разрабатываются и в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского. В Институте биологии старения и медицины здорового долголетия ученые сосредоточены на комплексной оценке функционального состояния организма.

Руководитель института Алексей Москалев поясняет, что в рамках международного исследования были определены 14 ключевых показателей старения. "В их число вошли мышечная сила, скорость передвижения, показатели воспаления и изменения в структуре ДНК", — отмечает Алексей Москалев. Эти параметры используются для построения более точных моделей биологического возраста.

Одновременно специалисты центра тестируют потенциальные геропротекторы. Среди них — экстракты растительного происхождения, которые изучаются с точки зрения их способности замедлять возрастные изменения и поддерживать функциональные резервы организма.

Клеточная самоочистка и перспективы персонализации

В НИИ физико-химической биологии МГУ внимание сосредоточено на механизмах аутофагии — процесса клеточной самоочистки, активность которого снижается с возрастом. Ученые исследуют, каким образом поддержание или стимуляция аутофагии может повлиять на продолжительность активной жизни.

Исследователи считают, что наибольший эффект может дать объединение разных стратегий — от молекулярных воздействий до функциональной диагностики. Такой подход рассматривается как основа для персонализированных программ здорового долголетия.

При этом ученые подчеркивают, что до появления универсальной "пилюли от старости" еще далеко. Даже на фоне международных открытий, включая исследования Королевского колледжа Лондона, речь пока идет о поэтапном накоплении знаний и проверке эффективности конкретных методов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обнаружены 30 горячих Юпитеров с несоответствием теории орбит — Science Daily сегодня в 11:31
Планеты сбежали из своих орбит, и это не случайность — миграция открыла новую тайну

Учёные из Токийского университета нашли способ различить типы миграции горячих Юпитеров и доказали, что часть из них сформировалась в протопланетных дисках, а не через гравитационные столкновения.

Читать полностью » Под Бермудами нашли аномальный слой пород толщиной 20 км — Фрейзер сегодня в 9:39
Бермудский треугольник может отдыхать: настоящая сенсация скрыта глубоко под океаническим дном

Под Бермудскими островами нашли необычный 20-километровый слой пород. Он может объяснить, почему океанское дно здесь приподнято, хотя вулканы молчат.

Читать полностью » На экзопланете обнаружили ветры со скоростью до 70 000 км в час — Nature сегодня в 7:13
Ад в 900 световых годах от Земли: на этой планете идёт дождь из испаряющегося металла

В 900 световых годах от Земли обнаружен мир с металлическими ветрами и рекордными скоростями. Почему климат этой экзопланеты ломает теории и что это даёт науке.

Читать полностью » Генетика и археология раскрывают тайну висячих гробов Южного Китая и Таиланда — National Geographic сегодня в 5:59
Парящие гроба и генетическая мозаика: как древние обряды скрывают секреты миграций и смешений народов

Генетики раскрыли тайну висячих гробов: древний обряд оказался напрямую связан с современным народом Бо и проследил путь миграций от побережья Китая до гор Юньнани и Таиланда.

Читать полностью » Бессонница уменьшает число циркулирующих NK-клеток — Университет Таиба сегодня в 3:25
Бессонные ночи превращают защитные клетки в тени самих себя: тело подаёт сигналы, которые многие игнорируют

Новое исследование показывает, как тревожность и бессонница незаметно влияют на работу иммунитета, отражаясь на количестве ключевых защитных клеток организма.

Читать полностью » Теплые атмосферные реки участились в Антарктиде — Городецкая сегодня в 1:09
Снег, который опаснее дождя: парадоксальное открытие о том, как осадки губят ледники

Атмосферные реки всё чаще достигают Антарктиды, принося тепло и влагу. Учёные объясняют, как эти редкие явления меняют лёд и климат континента.

Читать полностью » Физики впервые зафиксировали отражение электромагнитных волн во времени — NP вчера в 23:46
Временные отражения оказались пугающе нелогичными: мозг отказывается это принимать

Физики впервые экспериментально подтвердили временные отражения — эффект, при котором волны отражаются во времени и меняют частоту.

Читать полностью » Археологи нашли старые кораблекрушения у колониальной пристани в Северной Каролине — Sciencepost вчера в 21:59
Забытые войны и утонувшие души: как эрозия раскрыла мрак колониальных кораблекрушений на реке Кейп-Фир

Эрозия реки Кейп-Фир раскрыла сразу четыре кораблекрушения XVIII века. Среди них может оказаться испанский военный корабль La Fortuna, погибший во время рейда 1748 года.

Читать полностью »

Новости
Наука
Опасные сближения спутников происходят каждые 22 секунды подсчитали физики
Общество
Вирус гриппа H3N2 выявлен у 80 процентов заболевших — врачи Ростова
Садоводство
Орхидеи перестают цвести из-за ошибок в освещении — цветоводы
Россия
В Госдуме поддержали решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной — депутат Нилов
Спорт и фитнес
Боль в голени чаще возникает у бегунов при перегрузке мышц — врачи
Туризм
Жители Тулы получат прямые рейсы в Иорданию с декабря — Интерфакс
Питомцы
Хамелеоны меняют цвет для терморегуляции и общения — ученые
Недвижимость
Основания для сохранения квартиры за Долиной отсутствовали — адвокат Шалаев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet