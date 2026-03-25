Больница
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 9:13

Исчезающие стенты: как новая методика из Ростова-на-Дону восстанавливает здоровье сердца

В кардиологическом центре "Здоровье", расположенном в Ростове-на-Дону, врачи перешли к использованию биоразлагаемых стентов при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца. Эти медицинские конструкции постепенно растворяются в организме человека, полностью исчезая в течение двух лет после установки. Новая методика направлена на восстановление сосудистых функций без длительного присутствия инородного каркаса, что считается важным шагом для местной медицины. Около 3000 человек ежегодно проходят лечение в данном учреждении, получая доступ как к классическим операциям, так и к инновационным решениям в сфере сосудистой хирургии.

Особенности биоразлагаемых конструкций

Применение рассасывающихся каркасов меняет подход к лечению ишемии, позволяя сосудам сохранять свою естественную адаптивность. В отличие от стандартных металлических изделий, такие стенты не остаются в теле пожизненно, что минимизирует риски долгосрочных осложнений и воспалительных процессов.

Материал конструкций спроектирован так, чтобы поддерживать просвет артерии в период ее активного восстановления. По мере того как сосуд укрепляется, каркас постепенно теряет свою структурную целостность и замещается тканями организма, превращаясь в углекислый газ и воду через 24 месяца.

"Внедрение подобных технологий иллюстрирует качественный сдвиг в системе регионального медицинского обеспечения. Использование биоразлагаемых материалов позволяет пациентам избежать дополнительных манипуляций в будущем, что положительно сказывается на реабилитации. Развитие таких высокотехнологичных направлений на базе местных диспансеров — это необходимый шаг для улучшения качества жизни граждан. Мы продолжаем работать над тем, чтобы современные методы были широко доступны всем, кто в них нуждается."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Масштабы помощи в Ростове

Кардиологический диспансерный центр "Здоровье" ежегодно обслуживает около 3000 пациентов, страдающих от различных сосудистых патологий. Врачи организации работают с широким спектром клинических случаев, применяя самые современные методики оперативного вмешательства.

Помимо инновационных стентов, в практику активно внедряются лекарственные баллоны, облегчающие доставку препаратов непосредственно в пораженную зону сосуда. Такой комплексный подход позволяет успешно помогать пациентам даже при наличии сложных сопутствующих заболеваний, которые часто осложняют выбор метода терапии.

Стратегическое развитие регионального здравоохранения

Переоснащение медицинских учреждений региона остается одним из приоритетных направлений развития здравоохранения в Ростовской области. Властям важно поддерживать процесс модернизации, чтобы высокотехнологичная помощь стала обычным явлением, а не исключением из правил.

Подобная стратегия направлена на повышение эффективности работы кардиологических отделений и развитие медицинской инфраструктуры. Рост числа операций с применением передовых расходных материалов подтверждает готовность области к интеграции сложной медицинской науки в повседневную практику муниципальных больниц.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Спичка превращается в оружие: в Астраханской области ввели жесткие запреты на отдых у огня 23.03.2026 в 20:29

Весенний сезон в южном регионе омрачен введением строгих ограничений, которые полностью меняют привычный уклад жизни местных жителей на природе.

Читать полностью » Конец бумажной волоките в пути: скоро все поездки по Крыму оплатят одной пластиковой картой 23.03.2026 в 16:36

Жители и гости полуострова скоро смогут использовать один платежный инструмент для всех маршрутов, избавляясь от необходимости менять карты в пути.

Читать полностью » Дороги с видом на миллион: Крым меняет привычные трассы ради захватывающих панорам для туристов 23.03.2026 в 16:32

Масштабная перезагрузка дорожной сети полуострова обещает изменить привычные маршруты к главным курортам и преобразить облик популярных направлений.

Читать полностью » Крым и Кубань на пороге энергокризиса: новые инженерные решения призваны укрепить систему питания 23.03.2026 в 15:39

На юге страны развернуто масштабное строительство инфраструктурных объектов, призванных сгладить пиковые нагрузки и обеспечить стабильную работу сети.

Читать полностью » Эпоха быстрых открытий на Кубани прошла: владельцы бизнеса переходят к стратегии накопления 23.03.2026 в 15:37

На гастрономической карте Краснодарского края наступил период необычного спокойствия, когда привычная гонка за расширением сменилась неожиданной тактикой.

Читать полностью » Между молотом и наковальней: кубанские врачи изобретают способ поддержать сердце под мощной нагрузкой 23.03.2026 в 15:32

Сильное лечение нередко наносит удар по самой уязвимой системе организма, заставляя врачей искать способы компенсации критических побочных эффектов.

Читать полностью » Строить уже не для кого: в Краснодарском крае возник критический перекос между спросом и рынком 23.03.2026 в 15:09

Рынок недвижимости столкнулся с масштабным затовариванием, когда большая часть возводимых площадей не находит покупателей даже в популярных локациях страны.

Читать полностью » Старые витрины уходят в историю: астраханский музей-заповедник планирует смену облика 22.03.2026 в 20:39

В культурных учреждениях региона грядут перемены, которые изменят облик залов и наполнение экспозиций для посетителей уже в ближайшем будущем.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
Партнёрские роды: не просто мода, а новый стандарт, которому доверяют почти половина женщин Подмосковья
Красота и здоровье
Биологический взлом системы: последствия ночного кофе оказались опаснее простого недосыпа
Туризм
Тихое море вместо раскаленных песков: новая точка на карте для тех, кто устал от духоты
Авто и мото
Конец эпохи ночных поисков понятых: правила проверки водителей переживают глобальный сдвиг
УрФО
Аптечка в прошлом: на Ямале меняют формат медицинской поддержки для коренных жителей тундры
СЗФО
Пенсия стала вторым дыханием: работодатели в Санкт-Петербурге открыли охоту на опытных кадров
Туризм
Завтрак с видом на инфляцию: меню в ресторанах Шри-Ланки прибавило в весе из-за логистики
Красота и здоровье
Старость отменяется: биологи нашли молекулярный ключ, который останавливает увядание
