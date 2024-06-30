Компании Unistellar и Nikon представили новый умный бинокль Envision с технологией Augmented Reality Precision Orientation System, которая накладывает контекстную информацию на правый окуляр. Бинокль имеет диаметр оптики 50 мм и обеспечивает десятикратное увеличение. Он подключается к базе данных с информацией о более миллионе географических объектов и свыше 200 000 звёзд.

Envision поддерживает несколько режимов: днём можно использовать режим Smart Scouting для отображения 3D-карты с достопримечательностями, ночью — для поиска астрономических объектов с помощью ПО Unistellar.

Гаджет использует GPS данные смартфона для точного определения местоположения объектов и работает до 5 часов от одной зарядки. Также доступен классический режим без дополненной реальности.

Сейчас бинокль доступен для предзаказа на Kickstarter за 599 долларов, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Ante Perkovic (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)