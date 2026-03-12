Светила бизнеса из Красноярска вошли в топ мировых миллиардеров: как им это удалось

Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг миллиардеров мира на 2026 год. Три бизнесмена с активами в Красноярском крае попали в список. Владимир Потанин занял 79-е место глобально и второе среди россиян — его состояние выросло до 29,7 миллиарда долларов с 24,2 миллиарда годом ранее. Андрей Мельниченко вместе с семьей — 127-е в мире, восьмое в России, капитал увеличился до 20,4 миллиарда с 17,4. Олег Дерипаска расположился на 498-й позиции в глобальном рейтинге и 24-й среди россиян, его активы оценили в 7,6 миллиарда против 4,1 ранее.

Владимир Потанин

Глава "Норникеля" Владимир Потанин лидирует среди бизнесменов Красноярского края в рейтинге Forbes. Его состояние подскочило на 5,5 миллиарда долларов за год. Основу капитала составляют 37 процентов акций ГМК "Норильский никель", 41 процент в "Т-Банке" и доля в "Каталитик Пипл", которая владеет частью "Яндекса".

Рост богатства Потанина связан с динамикой цен на металлы и банковского сектора. Компания "Норникель" остается ключевым активом, где биохимические процессы извлечения никеля и палладия напрямую влияют на прибыль. Эти элементы используются в катализаторах и электронике, что усиливает позиции фирмы на рынке.

Активы в банке и IT добавляют диверсификации. Потанин контролирует значительную долю в цифровых сервисах через трасты. Такой портфель помогает переживать колебания сырьевых рынков.

"Крупные бизнесмены вроде Потанина тянут за собой региональную экономику Красноярского края. Их компании создают тысячи рабочих мест и инвестируют в инфраструктуру. Рост капитала показывает устойчивость металлургической отрасли. Главное, чтобы часть средств шла на развитие территорий и социальные программы." Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Андрей Мельниченко

Бенефициары СУЭК Андрей Мельниченко и его семья поднялись на 127-е место в мире. Их капитал прибавил 3 миллиарда долларов и достиг 20,4 миллиарда. Активы спрятаны в трастах, которые владеют акциями "Еврохима" и угольной компании СУЭК.

Уголь и удобрения — основа состояния. СУЭК добывает топливо для энергетики, где физика горения определяет эффективность. "Еврохим" производит азотные удобрения, критически важные для агрономии и почвенной биохимии.

Семья Мельниченко полагается на трастовую структуру для управления. Это защищает активы от рисков. Рост капитала отражает спрос на ресурсы в глобальной экономике.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска занял 498-е место в мировом списке и 24-е среди россиян. Его состояние удвоилось почти вдвое — до 7,6 миллиарда долларов с 4,1. Ключевые активы: En+, "Русал" с Красноярской ГЭС и алюминиевым заводом, плюс группа ГАЗ.

Алюминий и энергия доминируют в портфеле. Электролиз на Красноярском заводе требует огромных мощностей от ГЭС, где физика турбин генерирует дешевое электричество. Это снижает себестоимость металла.

Группа ГАЗ добавляет автопроизводство. Дерипаска контролирует несколько направлений сразу. Такой рост показывает восстановление после прошлогодних спадов.