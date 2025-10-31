Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Билли Айлиш
Билли Айлиш
© commons.wikimedia.org by crommelincklars is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 21:52

Сомнение обернулось триумфом: история самой нежной песни Билли Айлиш

Билли Айлиш призналась, что хотела вырезать хит Birds of a Feather из альбома Hit Me Hard and Soft

Иногда даже самые успешные артисты оказываются не уверены в своих творениях. Так случилось и с Билли Айлиш — певицей, которая привыкла к мрачным и атмосферным трекам, но внезапно выпустила песню, ставшую символом света и уязвимости. История её хита "Birds of a Feather" — яркий пример того, как внутренние сомнения способны обернуться триумфом.

Когда песня кажется чужой

В интервью The Wall Street Journal певица призналась, что "Birds of a Feather" долгое время вызывала у неё отторжение. Композиция казалась слишком лёгкой и позитивной — не в духе того звука, который она привыкла создавать.

"Несколько раз я говорила: "Давайте вырежем эту песню"", — сказала Билли Айлиш.

Поначалу она даже назвала трек "глупым", когда впервые представила альбом лейблу. Артистка признаётся, что чувствовала неловкость от "светлого" звучания и не понимала, как эта песня впишется в концепцию пластинки Hit Me Hard and Soft, наполненной эмоциями, страхами и противоречиями.

От сомнений до миллиардов прослушиваний

Судьба распорядилась иначе. Несмотря на скепсис самой певицы, именно "Birds of a Feather" стала хитом, который вывел её на новый уровень популярности. В 2024 году трек занял первое место по числу прослушиваний на Spotify, собрав 1,77 миллиарда стримов, а к концу 2025 года перешагнул отметку в 3 миллиарда.

На YouTube клип на песню также стал феноменом — более 600 миллионов просмотров и тысячи комментариев от слушателей, находящих в ней отклик и нежность.

Почему публика полюбила "Birds of a Feather"

Главный секрет успеха композиции — в честности. Песня о привязанности, о хрупком, но настоящем чувстве. На фоне типичной мрачности творчества Айлиш, этот трек звучит как признание в любви, в котором нет ни тени иронии. Мягкий вокал, лёгкая мелодия и текст, будто написанный от руки, без прикрас, создают атмосферу тепла, которой в мире поп-музыки часто не хватает.

Многие фанаты отмечают, что именно контраст между этой песней и привычным стилем певицы делает её особенной. После выхода "Birds of a Feather" поклонники массово цитировали строки из композиции, выкладывая клипы и каверы в TikTok — так трек обрёл новую жизнь в соцсетях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценить собственную работу из-за стереотипов о "своём стиле".
Последствие: упустить возможность обратиться к широкой аудитории.
Альтернатива: доверять чувствам и экспериментировать — именно неожиданные решения часто становятся прорывом.

А что если бы песня так и не вышла?

Если бы Айлиш настояла на своём, "Birds of a Feather" могла бы навсегда остаться демо-записью в архиве. Тогда мир не услышал бы один из самых искренних хитов последних лет. Возможно, певица продолжила бы искать "идеальный" баланс между темнотой и светом, но без этого трека её музыкальный образ остался бы менее многогранным.

FAQ

— Почему Билли Айлиш не любила эту песню?
Потому что она показалась ей слишком "светлой" и не соответствующей её фирменному стилю.

— Кто писал "Birds of a Feather"?
Традиционно над треком работали Билли и её брат Финнеас О'Коннелл, продюсер большинства её хитов.

— В каком альбоме вышла песня?
Композиция вошла в альбом Hit Me Hard and Soft, релиз которого состоялся в мае 2024 года.

— Почему песня стала вирусной?
Благодаря искреннему тексту, эмоциональному звучанию и популярности в TikTok, где пользователи создавали тысячи роликов под этот трек.

— Что изменила эта песня в карьере певицы?
Она закрепила за Айлиш статус артиста, способного выходить за рамки жанров и удивлять даже саму себя.

Мифы и правда

Миф: Билли Айлиш не любит свои поп-композиции.
Правда: певица просто осторожно относится к песням, которые выбиваются из её привычного стиля, но при этом готова признавать их успех.

Миф: "Birds of a Feather" — случайный хит.
Правда: песня стала результатом поиска нового звучания и эмоциональной честности, которая и привлекла слушателей.

Миф: хит создали продюсеры ради коммерции.
Правда: Айлиш и Финнеас работали над треком самостоятельно, не ориентируясь на тренды.

Исторический контекст

Айлиш уже не впервые испытывает сомнения перед выпуском хита. В 2019 году она также не была уверена в успехе "Bad Guy", но именно эта песня принесла ей пять премий "Грэмми". Теперь история повторилась — и вновь доказала, что доверие к интуиции способно превзойти ожидания критиков и даже самого артиста.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Collider назвал 10 лучших аниме десятилетия — в рейтинг вошли сегодня в 13:31
Если вы считаете, что аниме — для подростков: этот рейтинг заставит вас передумать

Collider составил рейтинг из 10 выдающихся аниме, которые определили лицо современной японской анимации — от философской драмы о гелиоцентризме до истории о разумных андроидах.

Читать полностью » Collider составил список сериалов Netflix, которые закрыли слишком рано сегодня в 12:23
Netflix замораживает золото: лучшие сериалы, которым не дали раскрыться

Многие сериалы Netflix исчезли, едва начав рассказывать свои истории. Мы вспоминаем десять шоу, которые могли стать культовыми, если бы им дали шанс.

Читать полностью » Мишель Обама выпустила книгу о стиле и самоощущении сегодня в 11:09
Когда платье становится политическим заявлением: что скрывается за новой книгой Мишель Обамы о стиле

Мишель Обама выпустила книгу "The Look" — личную историю о стиле, уверенности и том, как одежда может стать способом говорить с миром.

Читать полностью » Певица Лили Аллен рассказала в альбоме West End Girl о неверности Дэвида Харбора сегодня в 10:21
Песни пахнут местью: как Лили Аллен разобрала измены мужа по нотам

Лили Аллен вернулась после семи лет молчания с альбомом, где каждая песня — признание в любви, боли и свободе. Но кого она разоблачает на самом деле?

Читать полностью » TMZ: Джордж Клуни назвал обвинения в связях с Эпштейном сегодня в 9:43
"Гротескная фабрикация!": Клуни сорвался после публичных обвинений

Джорджа Клуни обвинили в связи с соратницей Эпштейна — актёр категорически опровергает обвинения, а его семья переживает личный кризис.

Читать полностью » Виктория Бекхэм назвала жену сына Николу Пельтц сегодня в 8:10
"Настоящая стерва" прямо в эфире: Виктория Бекхэм разнесла жену сына

Виктория Бекхэм впервые открыто прокомментировала отношения с женой старшего сына, дав понять, что между ними существует напряжение.

Читать полностью » Джастин Бибер признался, что поругался с доулой во время родов Хейли сегодня в 7:17
Роды как поле боя: Джастин Бибер вспомнил момент, когда всё могло сорваться

Джастин Бибер впервые откровенно рассказал о родах сына и неожиданном конфликте с доулой, раскрывая эмоции, которые переживал вместе с Хейли.

Читать полностью » Ревность к бывшему мужу заставила Machine Gun Kelly вернуть Меган Фокс сегодня в 6:08
Ревность вспыхнула, как пламя изнутри: что стало настоящей причиной возвращения Machine Gun Kelly к Меган Фокс

Ревность, семья и вторые шансы: что подтолкнуло Меган Фокс и Machine Gun Kelly вновь соединить свои судьбы и почему их история — не просто голливудская драма.

Читать полностью »

Новости
Дом
Лимонная кислота, уксус и сода помогут удалить налет со стенок душевой кабины
Дом
Эксперты предупредили: жир, салфетки и лекарства вызывают засоры в трубах
Дом
Эксперты напомнили, что наволочки нужно менять чаще, чем простыни и пододеяльники
Авто и мото
17 часов непрерывного бодрствования эквивалентно состоянию алкогольного опьянения у водителя
Дом
Эксперты советуют стирать трикотаж при 30 °C и сушить в горизонтальном положении
Дом
Мешки, прищепки и салфетки: аксессуары, которые делают стирку удобнее и безопаснее
Красота и здоровье
Росселла Мильяччо: румяна должны усиливать естественный тон кожи, а не спорить с ним
Дом
Лимонная кислота и сода помогают удалить застарелый налет из лотка стиральной машины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet