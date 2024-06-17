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Билл Гейтс захотел вложить миллиарды долларов в атомную энергетику из-за Китая
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 8:58

Билл Гейтс захотел вложить миллиарды долларов в атомную энергетику из-за Китая

Предприниматель, а также сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс собирается вложить много миллиардов долларов в создание АЭС в штате на западе США. О своём желании он рассказал в беседе с американской телерадиосетью CBS News.

Американский бизнесмен и общественный деятель Билл Гейтс, занимающийся благотворительной деятельностью человек, один из создателей и бывший влиятельный акционер компании Microsoft уже вложил в создание комплекса технических сооружений, предназначенных для выработки электрической энергии, более одного миллиарда долларов. На этом предприниматель решил не заканчивать. Сейчас он собирается вложить в проект ещё несколько миллиардов.

Атомная электростанция должна быть построена в горном штате Вайоминг, находящемся в регионе Скалистых гор, между Колорадо на юге и Монтаной на севере. Проект будет осуществлять американская компания TerraPower, работающая над разработкой перспективного ядерного реактора на бегущей волне.

АЭС планируют строить с быстрым реактором с натриевым охлаждением вместо водяного. Благодаря этому процесс генерации будет стоить меньших денег, а также это поможет повысить безопасность работы. Атомная электростанция должна начать свою работу к концу текущего десятилетия.

Помимо этого, американский предприниматель заявил, что данная разработка способствует сосредоточению наибольшей ядерной энергии в руках США. Таким образом, остальные государства, к примеру, Китайская Народная Республика, подвергнется опасности в реализации собственного ядерного оружия.

Фото: Kuhlmann /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)

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