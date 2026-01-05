Старость откладывается на потом: привычка, которая обманывает мозг и замедляет его износ

Что, если привычка переключаться между языками способна сохранить ясность ума даже в пожилом возрасте? Учёные всё чаще обращают внимание на связь между речевой активностью и состоянием мозга. Новые данные показывают, что многоязычие может играть более серьёзную роль, чем считалось ранее, влияя на скорость когнитивного старения. Об этом сообщает издание Nature Aging.

Языковая нагрузка как тренировка для мозга

С возрастом мозг неизбежно меняется: реакции становятся медленнее, память — менее устойчивой, а концентрация требует больше усилий. Эти процессы связаны с перестройкой нейронных сетей и снижением эффективности связей между ними, хотя мозг старается компенсировать потери за счёт нейропластичности. При нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, подобные изменения выражены значительно сильнее и напрямую влияют на самостоятельность человека.

Исследования последних лет всё чаще показывают, что образ жизни может влиять на биологический возраст мозга. Ранее учёные уже обращали внимание на роль сна и эмоционального состояния — в частности, сочетание качественного отдыха и устойчивого настроя связывают с тем, что замедление старения мозга может быть заметным даже по данным нейровизуализации.

Масштабное исследование и его выводы

Долгое время для поддержки когнитивных функций советовали кроссворды, логические игры и другие умственные упражнения. Однако исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, предлагает иной, более повседневный подход. Учёные из Университета Адольфо Ибаньеса в Чили пришли к выводу, что регулярное использование нескольких языков может быть не менее эффективной формой тренировки мозга.

Авторы работы проанализировали данные опроса 86 149 человек в возрасте от 51 до 95 лет из 27 европейских стран. Сравнение показало заметную разницу между моно- и многоязычными участниками. У тех, кто постоянно общался более чем на одном языке, признаки биологического старения мозга встречались примерно на 50% реже.

Почему эффект проявляется не у всех

Исследователи подчёркивают, что ключевым фактором является не формальное знание языка, а его активное повседневное использование. Многоязычие заставляет мозг регулярно переключаться, выбирать нужные слова и подавлять лишние, тем самым укрепляя нейронные сети. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей, погружённых в иную языковую и культурную среду, например у экспатов.

При этом учёные отмечают, что языковая активность работает в комплексе с другими привычками. Так, параллельные данные показывают, что качественный сон и стабильный режим дня также связаны с более "молодыми" показателями мозга, усиливая общий защитный эффект.

В итоге многоязычие всё чаще рассматривается не как редкий навык, а как доступный способ поддерживать когнитивное здоровье. На фоне того, что в мире с деменцией живут более 55 миллионов человек, подобные выводы могут стать важной частью профилактического подхода к старению мозга.