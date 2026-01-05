Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушки гуляют по улице
Девушки гуляют по улице
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 22:37

Старость откладывается на потом: привычка, которая обманывает мозг и замедляет его износ

Владение несколькими языками снизило старение мозга на 50% — Nature Aging

Что, если привычка переключаться между языками способна сохранить ясность ума даже в пожилом возрасте? Учёные всё чаще обращают внимание на связь между речевой активностью и состоянием мозга. Новые данные показывают, что многоязычие может играть более серьёзную роль, чем считалось ранее, влияя на скорость когнитивного старения. Об этом сообщает издание Nature Aging.

Языковая нагрузка как тренировка для мозга

С возрастом мозг неизбежно меняется: реакции становятся медленнее, память — менее устойчивой, а концентрация требует больше усилий. Эти процессы связаны с перестройкой нейронных сетей и снижением эффективности связей между ними, хотя мозг старается компенсировать потери за счёт нейропластичности. При нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, подобные изменения выражены значительно сильнее и напрямую влияют на самостоятельность человека.

Исследования последних лет всё чаще показывают, что образ жизни может влиять на биологический возраст мозга. Ранее учёные уже обращали внимание на роль сна и эмоционального состояния — в частности, сочетание качественного отдыха и устойчивого настроя связывают с тем, что замедление старения мозга может быть заметным даже по данным нейровизуализации.

Масштабное исследование и его выводы

Долгое время для поддержки когнитивных функций советовали кроссворды, логические игры и другие умственные упражнения. Однако исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, предлагает иной, более повседневный подход. Учёные из Университета Адольфо Ибаньеса в Чили пришли к выводу, что регулярное использование нескольких языков может быть не менее эффективной формой тренировки мозга.

Авторы работы проанализировали данные опроса 86 149 человек в возрасте от 51 до 95 лет из 27 европейских стран. Сравнение показало заметную разницу между моно- и многоязычными участниками. У тех, кто постоянно общался более чем на одном языке, признаки биологического старения мозга встречались примерно на 50% реже.

Почему эффект проявляется не у всех

Исследователи подчёркивают, что ключевым фактором является не формальное знание языка, а его активное повседневное использование. Многоязычие заставляет мозг регулярно переключаться, выбирать нужные слова и подавлять лишние, тем самым укрепляя нейронные сети. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей, погружённых в иную языковую и культурную среду, например у экспатов.

При этом учёные отмечают, что языковая активность работает в комплексе с другими привычками. Так, параллельные данные показывают, что качественный сон и стабильный режим дня также связаны с более "молодыми" показателями мозга, усиливая общий защитный эффект.

В итоге многоязычие всё чаще рассматривается не как редкий навык, а как доступный способ поддерживать когнитивное здоровье. На фоне того, что в мире с деменцией живут более 55 миллионов человек, подобные выводы могут стать важной частью профилактического подхода к старению мозга.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Арктике найдено кладбище китов, раскрывающее тайны древней истории — Science-et-vie сегодня в 14:58
Загадка древних китов подо льдом: что скрывают тающие ледники Арктики и их темные секреты

В Арктике обнаружено уникальное "кладбище" китов, раскрывающее древние страницы истории региона. Учёные исследуют, как климатические изменения повлияли на экосистему.

Читать полностью » Мировых запасов нефти хватит примерно на 52 года — SciencePost сегодня в 10:33
Обратный отсчёт запущен: у мировой нефтяной карты внезапно появился чёткий край

Сколько нефти осталось у мира на самом деле и почему цифра в 52 года не означает конец эпохи углеводородов — разбор глобальных запасов и нюансов энергетики.

Читать полностью » JWST нашел древнюю черную дыру без звезд — New Scientist сегодня в 6:18
Что, если черные дыры старше звезд? Открытие, которое переворачивает всю космическую историю

JWST обнаружил древний объект с гигантской чёрной дырой и почти без звёзд. Модели допускают: это может быть первичная чёрная дыра.

Читать полностью » Морской слизень использует солнечный свет как источник энергии — Nature сегодня в 2:58
Маленький хищник, который не ест, а собирает свет: как слизень использует фотосинтез для выживания

Морской слизень Costasiella kuroshimae использует солнечный свет как источник пищи благодаря уникальной биохимической стратегии. Он превращает хлоропласты в "солнечные панели" для питания.

Читать полностью » На Марсе обнаружили восемь ранее неизвестных пещер — AJL вчера в 21:02
Марс раскрыл тайник из прошлого: глубины планеты оказались куда перспективнее поверхности

На Марсе обнаружили редкий тип пещер, сформированных водой. Эти структуры могут стать ключевыми объектами в поиске следов древней жизни.

Читать полностью » Полифенолы защищают зрение при диабетической ретинопатии — Nutrients вчера в 17:49
Возрастная макулярная дегенерация боится этого: антиоксиданты, которые есть на каждой кухне

Учёные из Милана выяснили, что полифенолы растений могут защищать сетчатку и зрительный нерв при глаукоме, ретинопатии и макулярной дегенерации.

Читать полностью » Вулкан Тамбора 1815 года стал причиной глобального похолодания — Смитсоновский институт вчера в 13:57
Катастрофа, которую мы забыли: как вулкан из 1815 года заморозил Землю и оставил мир в шоке

Вулканическое извержение на горе Тамбора в 1815 году привело к катастрофическому "Году без лета", вызвав похолодание и неурожай по всему миру. Узнайте, как это событие повлияло на климат и жизнь людей.

Читать полностью » Термоядерные реакторы могут производить частицы тёмной материи — JHEP вчера в 9:55
Реакторы строили ради энергии, но получили другое: побочный эффект меняет физику

Термоядерные реакторы могут неожиданно помочь в поиске тёмной материи. Учёные предполагают, что их стенки способны порождать аксионы.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Люди расселили свиней по тысячам островов Тихого океана — Science
Авто и мото
Горячий выхлоп помогает отогреть примерзшие колодки — автоэксперт
Еда
Хранение на столе ускоряет высыхание лимонов — Martha Stewart
Садоводство
Короткий день зимой уменьшает потребность растений в удобрениях — Антонов сад
Наука
Обнаружили новые доказательства битв под Троей — профессор Аслан
Красота и здоровье
Кофе и сок свеклы улучшают работу печени при регулярном приёме — Correio Braziliense
Туризм
Монголия продлевает безвиз для граждан 34 стран — МОНЦАМЭ
Туризм
Бангкок лидирует среди самых посещаемых городов мира — аналитики Euromonitor
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet