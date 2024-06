Немецкое издание Bild опубликовало в четверг стратегию немецкого правительства для граждан страны на случай масштабного военного конфликта с Россией.



Во вчерашнем заявлении президента России Владимира Путина назвали несостоятельными утверждения о предполагаемом намерении России напасть на НАТО. Путин подчеркнул, что такие утверждения несут на себе отпечаток "злонамеренной попытки манипулировать собственным населением". Он добавил, что это сделано для сохранения своего имперского положения.



Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости подготовиться к возможному вооруженному столкновению с Россией до 2029 года. Текущий план действий в случае войны является обновленной версией плана 1989 года, по информации из Bild.



Согласно стратегии, войска НАТО будут переброшены на восточный фланг Германии, а собственные вооруженные силы ФРГ также будут концентрироваться на востоке. В документе говорится о том, что в случае одновременных атак в разных местах государство не сможет оказать помощь всем нуждающимся: гражданам нужно быть готовыми к самопомощи.



В случае бомбардировок предполагается использовать подвалы зданий, подземные парковки и станции метро в качестве укрытий для мирного населения. Также предусмотрено возможное эвакуирование отдельных районов страны, однако семьи не должны разлучаться. Кроме того, больницы должны быть готовы к приему большого количества пострадавших на протяжении длительного периода.



План предусматривает приостановку работы парламента на период "обороны Германии". Также страна рискует столкнуться с дефицитом продуктов во время войны, поэтому министерство продовольствия может ввести регулирование распределения продовольствия, а правительство имеет право хранить запасы пшеницы, ржи и овса в секретных местах. Также предусмотрен "аварийный запас" риса, бобов и сгущенного молока для обеспечения населения, особенно в крупных городах, одним горячим обедом в день.



Германия может обязать компании производить товары исключительно для нужд военной машины. Также может быть введена обязательная воинская служба в случае войны, что означает, что граждане могут быть призваны в армию в любое время.



Лица старше 18 лет могут быть вынуждены работать по определенной специальности, например, на почте, в пекарнях или в уходе за больными. Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не планирует атаковать страны НАТО, поскольку это не имеет основания.



Путин также отметил, что западные политики систематически внушают своему населению вымышленную угрозу со стороны России для отвода внимания от внутренних проблем, но "разумные люди прекрасно понимают, что все это — миф".

Фото: www.dvidshub.net/Markus Rauchenberger (it is in the public domain)