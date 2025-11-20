14 уникальных причин влюбиться в Бильбао: от музеев до старинных улочек

Бильбао — столица провинции Бискайя, расположенная на севере Испании, за последние десятилетия пережила невероятное преобразование. Когда-то индустриальный город, ныне Бильбао стал культурным центром, известным на весь мир благодаря знаменитому музею Гуггенхайма. Однако этот город — не только о современном искусстве. Это место, где переплетаются история, традиции, инновации и уникальная гастрономия. Мы подготовили для вас 14 лучших занятий, которые помогут открыть Бильбао с самых разных сторон.

1. Музей Гуггенхайма: искусство и архитектура мирового уровня

Музей Гуггенхайма — главный символ современного Бильбао, спроектированный знаменитым архитектором Фрэнком Гери. Его футуристическое здание из титана стало не просто архитектурным шедевром, но и самой настоящей достопримечательностью города.

Внутри музея находятся работы великих мастеров, таких как Джефф Кунс, Ричард Серра и Ансельм Кифер. Одной из самых известных инсталляций является "Материя времени", а также знаменитая цветочная скульптура "Щенок" у входа в музей.

Совет: Обязательно прогуляйтесь вокруг музея. Его отражение в воде и уникальная форма фасада всегда создают завораживающее впечатление.

2. Прогулка по Старому городу (Casco Viejo)

Старый город Бильбао, известный как "Семь улиц" (Las Siete Calles), является настоящим сердцем исторической части города. Здесь вы найдете узкие мощёные улочки, колоритные бары с пинчос (баскские тапас), старинные церкви и очаровательные лавки.

Особое внимание стоит уделить готическому Собору Сантьяго XIV века, площади Пласа-Нуэва и крытому рынку Рибера, который является крупнейшим крытым рынком в Европе.

Совет: Не пропустите шанс попробовать различные виды пинчос. Это — настоящая гастрономическая находка для любителей баскской кухни!

3. Гран Виа и район Эль Энсанче: современное лицо Бильбао

Гран Виа — главная улица города, проходящая через современный деловой район Эль Энсанче. Это место, где сосредоточены модные бутики, брендовые магазины, кафе с элегантной атмосферой и изысканная архитектура.

Одним из самых ярких архитектурных объектов является здание провинциальной администрации Бискайи, сочетающее элементы неоклассицизма и барокко, создавая уникальную атмосферу города.

4. Мост Зубизури и набережная Абандоибарра

Мост Зубизури, спроектированный архитектором Сантьяго Калатравой, является одним из самых современных и впечатляющих архитектурных объектов Бильбао. Этот белоснежный пешеходный мост соединяет две части города и выглядит особенно эффектно, когда его изгибы отражаются в воде.

Продолжите прогулку вдоль набережной Абандоибарра, где расположены одни из самых ярких символов новой архитектуры города, включая башню Ибердролы.

5. Музей изящных искусств

Музей изящных искусств — это отличное дополнение к посещению музея Гуггенхайма. Он представляет собой ценнейшую коллекцию произведений искусства, начиная с XII века и заканчивая современностью. Здесь можно увидеть работы таких мастеров, как Гойя, Эль Греко, Сурбаран и других великих художников.

Музей находится в живописном парке До́нья Касильда, где часто проводятся временные выставки, что делает его не только местом для любителей искусства, но и отличным местом для прогулок на свежем воздухе.

6. Площадь Майор и дворец Аркико

Площадь Майор — это центральная площадь старого города, окружённая историческими зданиями и уютными кафе. Здесь вы сможете почувствовать атмосферу Бильбао, прогуливаясь среди старинных фасадов.

На площади расположена и одна из главных достопримечательностей — дворец Аркико, построенный в XVI веке, который сегодня является частью культурного комплекса города.

7. Прогулка по набережной Нервиона

Река Нервион протекает через весь город, и прогулка по её набережной — это отличный способ познакомиться с архитектурными особенностями Бильбао. Здесь вы сможете увидеть старинные здания, современные мосты и насладиться видами на город.

Особое внимание стоит уделить мосту Вискайо, который является не только техническим достижением, но и культурной достопримечательностью.

8. Экскурсия по винодельням региона Риоха

Риоха — один из самых известных винодельческих регионов Испании, и находясь в Бильбао, вам стоит отправиться на экскурсию по винодельням, расположенным неподалёку. Здесь вы сможете попробовать лучшие испанские вина, узнать о процессе их производства и насладиться живописными видами на виноградники.

9. Парк Фундасьон Бильбао

Парк Фундасьон Бильбао — это зеленая зона города, отличное место для отдыха с детьми или для спокойных прогулок на природе. В парке расположены скульптуры, а также тихие уголки, где можно насладиться уединением в центре города.

10. Баскская кухня: рестораны и гастрономические туры

Бильбао — это город с уникальной гастрономией, и его рестораны предлагают богатое разнообразие блюд. Обязательно попробуйте местные деликатесы, такие как пинчос, различные морепродукты, а также традиционное баскское блюдо — чулиса (баскский омлет).

Вы также можете посетить гастрономические туры по рынкам и ресторанам города, чтобы поближе познакомиться с местной кухней.

11. Океанариум BILBAO

Океанариум Бильбао — это идеальное место для семейного отдыха. Здесь вы сможете увидеть множество морских обитателей, включая акул, морских котиков и экзотических рыб. Океанариум расположен в центре города, и посещение его — это замечательная возможность провести время с детьми и узнать больше о морской флоре и фауне.

12. Музей автопрома

Для любителей автомобилей музей автопрома Бильбао — это настоящая находка. Здесь представлена коллекция исторических автомобилей, которая рассказывает о развитии автопрома в Испании и Европе. Музей не только интересен для коллекционеров и автолюбителей, но и для всех, кто хочет узнать больше о истории транспорта.

13. Театр Арриага

Театр Арриага — одно из самых значимых культурных учреждений города, в котором проходят оперные и театральные постановки, а также музыкальные концерты. Это прекрасное место для тех, кто хочет насладиться культурной программой Бильбао.

14. Вечерняя жизнь и бары на крыше

Бильбао — это город, который не спит. После насыщенного дня отправляйтесь в один из многочисленных баров на крыше, где можно насладиться коктейлями и видом на ночной город. Это отличная возможность завершить день в компании друзей и местных жителей.

Бильбао — это город, который удивляет. Здесь каждый найдет что-то для себя: от современных музеев и архитектурных чудес до вкусной еды и живой культуры. Не упустите шанс познакомиться с этим удивительным городом, который сочетает в себе традиции и современность.