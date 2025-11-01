Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Групповое занятие горячей йогой
Групповое занятие горячей йогой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 2:10

Йога, в которой пот становится лекарством: что скрывает жаркая практика

Поза лука в Бикрам-йоге укрепляет мышцы спины, отметила тренер Мария Макбрайд

Бикрам-йога — это не просто "горячая" йога, а настоящее испытание для тела и духа. Этот стиль хатха-йоги стал популярен во всём мире, привлекая поклонников своей атмосферой, ритуальностью и эффектом глубокого очищения. Но прежде чем вы отправитесь на первое занятие, важно разобраться, что вас ждёт и как подготовиться к жаркой практике.

Суть и философия Бикрам-йоги

Этот стиль разработан индийским мастером Бикрамом Чоудхури. Он предложил уникальную систему из 26 поз (асан) и двух дыхательных упражнений, выполняемых в строго определённой последовательности при температуре около 40-42 °C и влажности 40%. Такая комбинация создаёт эффект сауны, помогая телу быстрее разогреться, стать гибче и избавиться от токсинов через пот.

Несмотря на скандальную репутацию создателя, сам метод сохранил популярность и сейчас чаще называется Original Hot Yoga или "26+2". Его смысл — не в рекордах, а в преодолении внутреннего сопротивления и концентрации на моменте.

Почему занятия проходят в жаре

Горячий воздух ускоряет приток крови к мышцам, делая их более эластичными. Это снижает риск растяжений и позволяет выполнять асаны глубже. Кроме того, повышенная температура заставляет тело активно потеть, а вместе с потом уходят соли и токсины. Именно поэтому в зале царит особая "рабочая атмосфера" — запах пота здесь воспринимается как знак усилия и очищения.

"Если студия пахнет потом — это хорошо! Значит, зал работает так, как нужно", — сказала владелица студии Hometown Sweat Мария Макбрайд.

Потенциальная польза для здоровья

Практика Бикрам-йоги положительно влияет на гибкость, выносливость и координацию. Исследования показывают, что регулярные занятия могут улучшить баланс, увеличить подвижность суставов и даже благотворно сказаться на плотности костной ткани. Также отмечаются улучшения показателей сахара в крови и уровня липидов.

Хотя научные данные о превосходстве горячей йоги над обычной ограничены, многие практикующие утверждают, что именно жар помогает глубже прочувствовать тело и быстрее отпустить стресс.

Температура и нагрузка

Занятие длится 90 минут при температуре около 40-41 °C. Это похоже на тренировку в сауне: сначала тело сопротивляется, но вскоре вы учитесь дышать правильно и находить баланс между усилием и расслаблением. Важно помнить: перегрев опасен, поэтому не стоит пытаться "выстоять до конца" любой ценой.

"Если чувствуете головокружение, просто сядьте и дышите через нос. Через минуту самочувствие восстановится", — отметила инструктор Кристин Бергман.

Как подготовиться к первому занятию

  1. приходите заранее — новичкам стоит приехать минимум за 30 минут до начала, чтобы привыкнуть к жаре и познакомиться с преподавателем;

  2. выбирайте правильную одежду — лёгкие шорты и топ из дышащих тканей позволят телу охлаждаться естественно;

  3. уточните свои ограничения — если у вас есть травмы, обязательно предупредите об этом учителя;

  4. не ешьте минимум за 2 часа до практики — плотный приём пищи мешает дыханию и сгибам;

  5. возьмите полотенце и коврик — лучше использовать специальные полотенца для горячей йоги, которые впитывают пот и не скользят.

Советы шаг за шагом

  1. начните с коротких сессий — 60 или 75 минут;

  2. пейте воду равномерно в течение дня, не заливаясь прямо перед классом;

  3. дышите только через нос, даже если кажется трудно;

  4. не вытирайте пот — он помогает телу поддерживать естественную терморегуляцию;

  5. слушайте себя: если чувствуете боль, уменьшите амплитуду движений.

Ошибки и последствия альтернативы

  • Ошибка: перегрузка тела в первый же день.
    Последствие: головокружение и обезвоживание.
    Альтернатива: делать паузы, садиться и дышать.

  • Ошибка: слишком плотная одежда или хлопковые вещи.
    Последствие: перегрев и потеря концентрации.
    Альтернатива: спортивные ткани с влагоотведением.

  • Ошибка: пить литр воды перед занятием.
    Последствие: тошнота и тяжесть в желудке.
    Альтернатива: поддерживать водный баланс в течение дня.

Сравнение: Бикрам-йога и обычная хатха-йога

  • в Бикрам-йоге температура достигает 40 °C, в обычной — комфортные 22-24 °C;

  • последовательность поз фиксирована, тогда как в хатха-йоге она варьируется по выбору инструктора;

  • горячая йога интенсивнее, помогает быстро улучшить гибкость, но требует осторожности;

  • хатха-йога мягче и подходит для ежедневной практики.

Плюсы и минусы практики

Плюсы:

  1. улучшает кровообращение и обмен веществ;

  2. повышает концентрацию и самоосознание;

  3. способствует очищению кожи;

  4. развивает гибкость и силу.

Минусы:

  1. требует хорошего здоровья и выносливости;

  2. может быть противопоказана людям с гипертонией и сердечными заболеваниями;

  3. высокая температура создаёт дополнительную нагрузку на сердце.

А что если вы не переносите жару

Если жара даётся тяжело, можно попробовать мягкие альтернативы — тёплую йогу (до 30 °C) или виньясу с акцентом на дыхание. Постепенно тело привыкнет к повышенной температуре, и со временем можно будет перейти к полноценной Бикрам-практике.

Часто задаваемые вопросы

Как часто можно заниматься Бикрам-йогой?
2-3 раза в неделю достаточно, чтобы увидеть первые результаты уже через месяц.

Сколько стоит занятие?
Цена зависит от студии, но в среднем одно посещение стоит от 1000 до 2000 рублей, а абонементы — выгоднее.

Что пить после класса?
Лучше всего кокосовую воду или напитки с электролитами, чтобы восстановить баланс солей.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше потеешь — тем больше худеешь.
    Правда: пот — это не жир, а вода. Вес возвращается после восполнения жидкости.
  • Миф: бикрам-йога подходит только подготовленным.
    Правда: при правильном подходе она доступна даже новичкам.
  • Миф: нужно терпеть боль, чтобы был результат.
    Правда: йога — не про насилие, а про осознанность. Движение должно быть комфортным.

3 интересных факта

  1. температура в 40 °C выбрана не случайно — она имитирует климат Индии, где родилась йога;

  2. все классы проходят по единому сценарию: 26 поз, 2 дыхательных цикла, 90 минут;

  3. в некоторых странах Бикрам-йогу практикуют даже в школах как способ борьбы со стрессом.

Исторический контекст

Метод появился в 1970-х в Калифорнии и быстро завоевал популярность. Несмотря на судебные разбирательства, последователи продолжают развивать стиль, создавая независимые студии без упоминания имени основателя. Сегодня Бикрам-йога — часть мирового йога-сообщества, ориентированная на внутреннюю дисциплину и физическое оздоровление.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Польза упражнения вчера в 21:16
Минус 2 см в бедрах и никакого варикоза: "лягушка" творит чудеса за неделю

Простое упражнение для гибкости и силы. Узнайте, как правильно выполнять «лягушку», чтобы укрепить мышцы ног и ягодиц и улучшить самочувствие.

Читать полностью » Польза упражнения вчера в 20:26
Никаких жестких диет: как упражнение "велосипед" поможет сделать живот плоским и укрепить пресс

Простое упражнение для пресса, которое можно делать где угодно. Узнайте, как правильно выполнять «велосипед» и почему оно так эффективно для укрепления тела.

Читать полностью » Доктор Луиза Чанг назвала главное упражнение для подтянутых рук без гантелей вчера в 14:12
Всего одно упражнение — и руки становятся подтянутыми за две недели

Доктор Луиза Чанг рассказала, что «медвежья походка» помогает не только укрепить руки, но и проработать всё тело. Простое упражнение делает фигуру подтянутой и улучшает осанку.

Читать полностью » Тренер Красавин: 15 минут утренней тренировки ускоряют метаболизм и улучшают настроение вчера в 13:46
Простые упражнения, которые заменят чашку кофе и продлят молодость

Фитнес-тренер Иван Красавин рассказал о короткой утренней зарядке, которая ускоряет обмен веществ, улучшает настроение и помогает прожить дольше.

Читать полностью » Тренер Бахтурина: тренировки на пуантах укрепляют мышцы и развивают чувство баланса вчера в 12:36
Танец на пуантах без сцены: как балет стал новым направлением фитнеса

Тренер LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, как занятия на пуантах укрепляют мышцы, развивают баланс и исполняют детскую мечту о балете.

Читать полностью » Фитнес-тренер Илья Алехин рассказал, как мужчинам после 30 и 40 лет адаптировать тренировки вчера в 11:26
Разминка важнее веса: главное правило мужских тренировок после 30

После 30 лет тренировки требуют новой стратегии. Фитнес-тренер Илья Алехин рассказал, какие упражнения помогут мужчинам сохранить молодость и избежать травм.

Читать полностью » Тренер Ротач: жиросжигающая тренировка не требует оборудования и занимает 20 минут вчера в 10:21
Упражнения, которые ускоряют метаболизм даже после тренировки

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала пять упражнений, которые помогают быстро сжечь жир и укрепить мышцы. Главное — соблюдать технику и поддерживать баланс питания.

Читать полностью » Специалисты из Тюбингенского университета: физическая активность может не помочь похудеть вчера в 4:16
Силовые тренировки против кардио: что на самом деле помогает сжигать жир

Учёные раскрыли, почему активные тренировки не всегда ведут к похудению, и рассказали, как перестроить тело так, чтобы оно действительно начало сжигать жир.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кинологи: мопсы лучше всего подходят для жизни в квартире
Еда
Шеф-повар раскрыл секрет приготовления швейцарского стейка с насыщенным соусом
Красота и здоровье
Терапевт Ольга Чистик рассказала, почему заложенность носа может быть признаком гипотиреоза
Наука
Майкл Уолш: исчезновение ямайской гуавы стало результатом агротехники и вырубки лесов
Еда
Дрожжевые пончики в духовке с шоколадной глазурью выходят пышными
Дом
Безопасная стирка верхней одежды: советы по выбору режима и средств
Садоводство
Гибридные помидоры Земледелец обеспечивают стабильный урожай и отличный вкус — рекомендации Игоря Лаврентьева
Садоводство
Кизил с красными ветками сохраняет декоративность зимой при морозах до –35 °C
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet