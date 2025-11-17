Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Разминочное упражнение
Разминочное упражнение
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 18:10

Думала, без спортзала не похудею — но этот комплекс перевернул всё

Эффективный комплекс для пресса укрепил мышцы —телеведущая Ванесса Миннильо

Когда актриса и телеведущая Ванесса Миннильо ведёт шоу True Beauty, она напоминает зрителям: настоящая привлекательность начинается изнутри. Однако достаточно одного взгляда на её подтянутую фигуру, чтобы понять — внешнюю красоту она тоже не упускает из виду. Именно поэтому ей доверили протестировать специальную фитнес-программу, направленную на быстрое приведение тела в форму к сезону купальников.

Твой старт в борьбе с жиром

Начни с любого кардиоупражнения, которое тебе действительно нравится — будь то бег, скакалка или быстрая ходьба. Интересно, что сама Миннильо с детства увлекалась прыжками через скакалку:

"Когда я жила в Турции, я была в команде и выступала по всей стране", — рассказала телеведущая Ванесса Миннильо.

Разогрейся в течение пяти минут на умеренной интенсивности, затем чередуй 20 секунд максимальной нагрузки с 10 секундами отдыха. Повтори этот цикл восемь раз. Такое интервальное кардио не только эффективно сжигает калории, но и ускоряет обмен веществ.

Советы шаг за шагом

  • Разминка: лёгкие прыжки, растяжка или танцевальные движения помогут подготовить мышцы.

  • Тренировка: выполняй по 12 повторов в каждом упражнении и повтори круг трижды.

  • Инвентарь: тебе понадобятся гантели и фитнес-мяч.

Упражнение 1. "Задний лифт"

Это движение укрепляет ягодицы, спину, пресс и заднюю поверхность бедра. Встань прямо, ноги на ширине бёдер, гантели в руках. Сделай присед, опуская руки к стопам, затем вернись в исходное положение. Повтори 12 раз.

Упражнение 2. "Выпад с подъёмом"

Работают ягодицы, бедра и руки. Встань с гантелью у плеча, сделай выпад вперёд и одновременно выжми вес вверх. Вернись обратно. Сделай 12 повторов, затем поменяй сторону.

Упражнение 3. "Прыжок силы"

Прими позу планки, оттолкнись ногами, вернись в присед и распрямись. Такое движение активирует пресс, ягодицы и плечи. Сделай 20 повторов.

Упражнение 4. "Силовой удар"

Сядь на фитбол, возьми гантель в одну руку и перекати корпус вперёд в горизонтальное положение. Поднимись, делая "удар" рукой вверх. После 12 повторов поменяй сторону.

Упражнение 5. "Антидрожащий прыжок"

Из положения приседа с прямыми руками выполни прыжок вверх, отводя руки назад. Повтори 20 раз без перерывов.

Упражнение 6. "Финал для пресса"

Ляг на спину, руки вытянуты за головой. Подними ноги и корпус так, чтобы руки и бёдра были параллельны. Сделай восемь подходов по 12 повторений, отдыхая по 10 секунд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пренебрежение разминкой.
    Последствие: растяжения и судороги.
    Альтернатива: использовать эластичную ленту и выполнить мягкие махи ногами и руками.

  • Ошибка: чрезмерная нагрузка без отдыха.
    Последствие: усталость, травмы.
    Альтернатива: добавь день восстановления с лёгкой растяжкой или плаванием.

А что если нет спортзала

Заменить гантели можно бутылками с водой, а фитбол — подушкой или плотным валиком. Главное — регулярность, а не идеальные условия.

Плюсы и минусы программы

Плюсы:

  • быстрое укрепление мышц без громоздкого оборудования;

  • развитие выносливости и сжигание жира;

  • можно выполнять дома.

Минусы:

  • не подходит при травмах суставов;

  • требует самодисциплины.

FAQ

Как выбрать подходящий вес гантелей?
Выбирай такой, чтобы последние два повторения давались с усилием, но без боли.

Сколько времени займёт тренировка?
В среднем — около 25 минут вместе с разминкой и заминкой.

Что лучше: кардио или силовые упражнения?
Идеальный результат даёт сочетание обоих видов нагрузки.

Мифы и правда

  • Миф: кардио нужно делать часами.
    Правда: интервальные тренировки эффективнее при меньшем времени.

  • Миф: гантели делают тело "мужским".
    Правда: лёгкие веса помогают создать стройный рельеф.

  • Миф: без спортзала нет результата.
    Правда: регулярность важнее места тренировок.

Три интересных факта

  1. Прыжки со скакалкой за 10 минут приравниваются к пробежке на километр.

  2. Фитбол укрепляет мышцы-стабилизаторы, улучшая осанку.

  3. Короткие интервалы высокой интенсивности ускоряют метаболизм на 24 часа.

Исторический контекст

Первые фитнес-программы, похожие на современные комплексы HIIT, появились ещё в 1950-х годах. Тогда спортсмены использовали чередование коротких ускорений и отдыха для повышения выносливости. Со временем эта методика перекочевала в массовый спорт, а сегодня — в домашние тренировки.

