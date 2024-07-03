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Простуда не дала Байдену выиграть дебаты
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Простуда не дала Байдену выиграть дебаты

Белый дом объяснил недавнее выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена на предвыборных дебатах совокупностью простуды и различных часовых поясов.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер провела брифинг для журналистов, где сообщила об этом.

Жан-Пьер подчеркнула, что это была не самая удачная ночь для президента из-за простуды и джетлага.

Она отменила, что это не должно рассматриваться как что-то необычное и что Байден обладает силой и духом, чтобы преодолевать такие затруднения.

Представитель Белого дома добавила, что каждый может столкнуться с неприятностями, которые могут временно сбить с толку, но важно встать и идти дальше.

Она неоднократно подчеркнула, что президент не планирует сниматься с гонки и намерен продолжать бороться.

Проведенные на прошлой неделе дебаты между Байденом и Дональдом Трампом поразили сторонников Демократической партии продемонстрированным усталым видом главы государства и вызвали многочисленные призывы о срочной замене его другим кандидатом.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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