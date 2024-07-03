Белый дом объяснил недавнее выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена на предвыборных дебатах совокупностью простуды и различных часовых поясов.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер провела брифинг для журналистов, где сообщила об этом.
Жан-Пьер подчеркнула, что это была не самая удачная ночь для президента из-за простуды и джетлага.
Она отменила, что это не должно рассматриваться как что-то необычное и что Байден обладает силой и духом, чтобы преодолевать такие затруднения.
Представитель Белого дома добавила, что каждый может столкнуться с неприятностями, которые могут временно сбить с толку, но важно встать и идти дальше.
Она неоднократно подчеркнула, что президент не планирует сниматься с гонки и намерен продолжать бороться.
Проведенные на прошлой неделе дебаты между Байденом и Дональдом Трампом поразили сторонников Демократической партии продемонстрированным усталым видом главы государства и вызвали многочисленные призывы о срочной замене его другим кандидатом.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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