Дональд Трамп, комментируя результаты недавних предвыборных дебатов, заявил, что президент Джо Байден фактически выбыл из гонки за пост главы государства. Он выразил сомнения в способности Байдена вести переговоры с мировыми лидерами, в частности, с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

По мнению Трампа, вице-президент Камала Харрис была бы более сильным оппонентом на выборах, чем Байден. Он считает ее "слишком жесткой" и "неуступчивой". Трамп назвал Байдена "старым, измотанным человеком" и выразил сомнения в его способности эффективно вести диалог с такими "жесткими" лидерами, как Путин и Си Цзиньпин.

Видеозапись, на которой Трамп делится своим мнением, была опубликована Daily Beast. На видео Трамп находится за рулем гольф-кара и общается с людьми, стоящими рядом. Съемка велась тайно, и Трамп, вероятно, не знал, что его снимают.

Обсуждение когнитивных способностей Байдена и его шансов на победу на выборах началось после предвыборных дебатов 28 июня. Байден нередко запинался, терял мысль и выглядел растерянным во время дебатов. Он объяснил свою неуверенность усталостью, но не отказался от участия в выборах.

Однако, по данным New York Times, Байден все же рассматривает возможность отхода от политической борьбы, осознавая вероятность поражения на выборах.

Харрис, отвечая на вопрос о своей готовности заменить Байдена на посту президента, заявила, что гордится своим участием в предвыборной кампании в качестве его напарника.

Согласно опросу Reuters и компании Ipsos, из всех потенциальных кандидатов от демократов только Мишель Обама, супруга экс-президента Барака Обамы, имеет шанс обойти Трампа на выборах.

Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)