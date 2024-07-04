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Трамп считает, что выбил Байдена из президентской гонки
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Трамп считает, что выбил Байдена из президентской гонки

Дональд Трамп, комментируя результаты недавних предвыборных дебатов, заявил, что президент Джо Байден фактически выбыл из гонки за пост главы государства. Он выразил сомнения в способности Байдена вести переговоры с мировыми лидерами, в частности, с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

По мнению Трампа, вице-президент Камала Харрис была бы более сильным оппонентом на выборах, чем Байден. Он считает ее "слишком жесткой" и "неуступчивой". Трамп назвал Байдена "старым, измотанным человеком" и выразил сомнения в его способности эффективно вести диалог с такими "жесткими" лидерами, как Путин и Си Цзиньпин.

Видеозапись, на которой Трамп делится своим мнением, была опубликована Daily Beast. На видео Трамп находится за рулем гольф-кара и общается с людьми, стоящими рядом. Съемка велась тайно, и Трамп, вероятно, не знал, что его снимают.

Обсуждение когнитивных способностей Байдена и его шансов на победу на выборах началось после предвыборных дебатов 28 июня. Байден нередко запинался, терял мысль и выглядел растерянным во время дебатов. Он объяснил свою неуверенность усталостью, но не отказался от участия в выборах.

Однако, по данным New York Times, Байден все же рассматривает возможность отхода от политической борьбы, осознавая вероятность поражения на выборах.
Харрис, отвечая на вопрос о своей готовности заменить Байдена на посту президента, заявила, что гордится своим участием в предвыборной кампании в качестве его напарника.

Согласно опросу Reuters и компании Ipsos, из всех потенциальных кандидатов от демократов только Мишель Обама, супруга экс-президента Барака Обамы, имеет шанс обойти Трампа на выборах.

Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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