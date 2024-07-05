Европейские государственные деятели были поражены тем, насколько старым выглядел президент США Джо Байден во время саммита G7 в Италии, как сообщает американская газета Washington Post, ссылаясь на источники.
Согласно статье, несколько европейских лидеров были потрясены изменениями во внешности президента с момента их последней встречи с ним всего лишь год назад, в некоторых случаях даже несколько месяцев назад.
Предварительно американские СМИ сообщали о намерениях группы демократических законодателей обратиться к Байдену с просьбой о выходе из избирательной гонки.
Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт публично призвал президента отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата.
В ответ на это Белый дом заявил, что Байден остается настойчивым в своем решении и отказываться от участия в выборах не планирует, утверждая, что президент "по-прежнему остроумен".
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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