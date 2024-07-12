Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов оговорку Байдена, который перепутал Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, заявил, что Кремль продолжает считать недопустимым такое поведение для главы государства. Он подчеркнул, что подобные высказывания в адрес президента Путина непозволительны.
Песков также отметил, что это не улучшает имидж американского лидера. Он подчеркнул, что Кремль обращает особое внимание на такие высказывания, и для них это абсолютно неприемлемо.
Когда его спросили, заметили ли в Кремле многочисленные оговорки Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне, включая упоминание Трампа в качестве вице-президента вместо Камалы Харрис и путаницу между Украиной и Россией, Песков ответил, что весь мир обратил на это внимание и комментарии излишни, так как это очевидные оговорки.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что резонанс вокруг этих оговорок возник в контексте внутриполитических обсуждений в США, которые наблюдает весь мир. Он подчеркнул, что это внутренние дела США и не касаются России.
На уточняющий вопрос о том, могут ли эти события повлиять на шансы Байдена на переизбрание или его номинацию в качестве кандидата от демократов, представитель Кремля ответил, что это должны решать американские избиратели.
Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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