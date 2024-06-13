Предвыборный штаб президента США Джо Байдена вслед за штабом Дональда Трампа ведет переговоры с платформой Coinbase Commerce возможности приема пожертвований в криптовалюте, — Передаёт издание The Block.
Coinbase Commerce, принадлежащий крупнейшей американской криптобирже, уже предлагает возможность пожертвовать криптовалюту в поддержку кампании Дональда Трампа, который начал принимать цифровые валюты в качестве взносов в прошлом месяце.
Штаб Байдена активизировал свою работу с криптосообществом в преддверии президентских выборов 2024 года. Поводом для активизации стал интерес к криптовалютам со стороны его политического оппонента, Дональда Трампа, который активно продвигает идею усиления роли Соединенных Штатов в майнинге биткоина.
Вопрос криптовалют становится все более актуальным в контексте грядущих президентских выборов. Согласно опросу, проведенному по заказу Grayscale, 53% американцев готовы отдать голос за кандидата, который обладает глубоким знанием криптовалют.
Трамп провел встречи с руководителями крупных майнинговых компаний, подчеркнув важность майнинга биткоина для укрепления энергетической безопасности страны и предотвращения появления цифровых национальных валют.
В то же время демократы и принадлежащий к ним Джо Байден придерживаются позиции усиления контроля за энергопотреблением и выбросами углерода в сфере майнинга.
Советники байдена заявляют, что без активной позиции в сфере криптовалют он может упустить голоса избирателей. Помимо приема пожертвований от обычных пользователей, команда Байдена рассматривает возможность привлечения крупных криптоинвесторов в качестве спонсоров предвыборной кампании.
Фото: Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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