Американская газета Washington Post обсудила возможное заявление президента США Джо Байдена по поводу решения о выходе из предвыборной гонки в честь Дня независимости страны 4 июля.



Газета предположила, что Байден мог бы объявить о необходимости более энергичного лидера для Соединенных Штатов и предложить вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены.



В предполагаемом заявлении глава государства мог бы описать свое решение как естественную эволюцию, объяснив, что время пришло для ухода из предвыборной гонки президента США.



Статья предполагает, что Байден мог бы провести параллель между нынешними событиями и ситуацией, которую испытал первый президент США Джордж Вашингтон перед завершением своего второго срока.



Страх перед нестабильностью и неопределенностью в отношении будущего преемника выступали в качестве аргументов против продления полномочий. Вашингтон ушел с поста, несмотря на отсутствие такой необходимости по Конституции на тот момент, понимая, что важнее чем его собственные амбиции, является благополучие страны.



Согласно материалу, часть Байдена желает остаться в борьбе, но признает, что в настоящий момент нации требуется иной вид лидера, способного активно управлять кампанией и затем служить Америке в любое время.



Представления издания о возможной речи Байдена также включают заявление о том, что высокопоставленные члены демократической партии и партийный комитет согласились придерживаться строгого процесса отбора следующего кандидата, а также о том, что Камала Харрис "любезно и смело" согласилась принять предложение.

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