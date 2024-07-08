Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил уверенность в том, что президенту США Джо Байдену не требуется доказывать союзникам по НАТО свою способность руководить страной.
На брифинге Кирби отреагировал на вопрос о возможных планах Байдена убедить союзников в своей компетентности после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.
Представитель Белого дома отверг предположение о необходимости таких заверений, подчеркнув, что сам факт проведения саммита НАТО в Вашингтоне свидетельствует о доверии лидеров альянса к американскому руководству.
По мнению Кирби, приезд глав государств НАТО в столицу США для участия в саммите является явным признаком их веры в лидерство Соединенных Штатов.
Он подчеркнул, что если бы существовали сомнения в способности Байдена эффективно исполнять свои обязанности, лидеры стран-членов НАТО не собрались бы в Вашингтоне.
Таким образом, Белый дом стремится развеять любые спекуляции относительно лидерских качеств президента Байдена и подтвердить неизменность курса США в рамках Североатлантического альянса.
Фото: www. facebook.com*/The White House (it is in the public domain)
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