Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил уверенность в том, что президенту США Джо Байдену не требуется доказывать союзникам по НАТО свою способность руководить страной.

На брифинге Кирби отреагировал на вопрос о возможных планах Байдена убедить союзников в своей компетентности после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.

Представитель Белого дома отверг предположение о необходимости таких заверений, подчеркнув, что сам факт проведения саммита НАТО в Вашингтоне свидетельствует о доверии лидеров альянса к американскому руководству.

По мнению Кирби, приезд глав государств НАТО в столицу США для участия в саммите является явным признаком их веры в лидерство Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что если бы существовали сомнения в способности Байдена эффективно исполнять свои обязанности, лидеры стран-членов НАТО не собрались бы в Вашингтоне.

Таким образом, Белый дом стремится развеять любые спекуляции относительно лидерских качеств президента Байдена и подтвердить неизменность курса США в рамках Североатлантического альянса.

Фото: www. facebook.com*/The White House (it is in the public domain)

*Компания Meta Platforms (Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена.