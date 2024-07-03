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Axios: Группа демократов убеждает Байдена сняться с выборов
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Axios: Группа демократов убеждает Байдена сняться с выборов

По информации портала Axios, группа демократов стремится убедить президента США Джозефа Байдена оставить предвыборную гонку после неудачного показа на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Они выражают беспокойство не столько из-за нелепого выступления Байдена, сколько из-за его отказа признать свою неудачу на дебатах. Некоторые демократы призывают Сенатского лидера Чака Шумера и представителя демократов в Палате представителей Хакима Джефриса провести конфиденциальную встречу с Байденом и попытаться убедить его покинуть предвыборную гонку.

По словам источников портала, поражение Байдена от Трампа на ноябрьских выборах может негативно сказаться на шансах демократов сохранить контроль в Сенате или завоевать большинство в Палате представителей.

Многие члены партии также возмущены пассивным поведением Байдена в отношении взаимодействия с руководством партии, и считают, что власти Белого дома стремятся избавить его от возможной критики со стороны тех, кто мог бы попытаться уговорить президента отказаться от участия в гонке.

По мнению демократов, у Байдена ухудшается как умственное, так и физическое состояние, и их утверждения подкрепляются тем, что семья президента не желает, чтобы он подвергался критике, даже со стороны друзей.

Фото: www. facebook.com*/The White House (it is in the public domain)

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