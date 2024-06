Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден по ходу своей поездки в Европу намерен встретиться с Владимиром Зеленским дважды: во Франции на мероприятиях, посвященных 80-летию высадки в Нормандии, и на саммите G7 в Италии, как сообщил советник американского главы по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.



По словам Салливана, в течение нескольких дней у Байдена запланированы два значимых встречи с президентом Зеленским.



Согласно высказыванию Салливана, Зеленский и Байден будут присутствовать во Франции, а также 13-14 июня в Италии на саммите G7.

Фото: www.facebook.com*/The White House (it is in the public domain)

*Компания Meta Platforms (Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена.