Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден по ходу своей поездки в Европу намерен встретиться с Владимиром Зеленским дважды: во Франции на мероприятиях, посвященных 80-летию высадки в Нормандии, и на саммите G7 в Италии, как сообщил советник американского главы по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
По словам Салливана, в течение нескольких дней у Байдена запланированы два значимых встречи с президентом Зеленским.
Согласно высказыванию Салливана, Зеленский и Байден будут присутствовать во Франции, а также 13-14 июня в Италии на саммите G7.
Фото: www.facebook.com*/The White House (it is in the public domain)
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