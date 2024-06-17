Предвыборный штаб президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена выпустил пропагандистскую кампанию, в которой публично характеризует бывшего главу государства, Дональда Трампа, как преступника.
Ранее жюри присяжных вынесло уличительный вердикт по всем 34 обвинениям в отношении Трампа по делу о подделке документов.
Политик имеет право оспаривать это решение, которое не лишает его возможности участвовать в президентских выборах.
В промо-ролике, размещенном на официальном канале Youtube Байдена, заявляется, что "предстоит выбор между осужденным правонарушителем, заботящимся лишь о себе, и президентом, борющимся за ваши семьи".
Согласно информации издания Washington Post, штаб Байдена намерен потратить 50 миллионов долларов на рекламу в июне.
С начала предвыборной кампании и до 16 июня на продвижение кандидата Байдена было израсходовано почти 67 миллионов долларов.
По информации телеканала CNN, первые предвыборные дебаты между Трампом и Байденом состоятся 27 июня.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Основными соперниками в предвыборной гонке являются действующий президент, демократ Байден, и бывший лидер республиканцы Трамп.
Оба кандидата уже собрали достаточное количество голосов делегатов по итогам предварительных голосований для номинации от своих партий, а практически все их противники объявили о выходе из состязания.
Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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