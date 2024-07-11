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Байден выделил на Украину свыше 54,4 миллиардов
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Байден выделил на Украину свыше 54,4 миллиардов

Пентагон сообщает, что суммарный объем военной помощи, оказанной Америкой Украине, за время президентского срока Джо Байдена, превысил 54,4 миллиарда долларов.

В сообщеннии Пентагона сказано, что за время президентского срока Джо Байдена Украине получила от США более 54,5 миллиардов долларов.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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