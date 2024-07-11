Пентагон сообщает, что суммарный объем военной помощи, оказанной Америкой Украине, за время президентского срока Джо Байдена, превысил 54,4 миллиарда долларов.
В сообщеннии Пентагона сказано, что за время президентского срока Джо Байдена Украине получила от США более 54,5 миллиардов долларов.
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