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Карлосон: Администрация США заинтересована в слухах о моей работе на российском ТВ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 9:17

Карлосон: Администрация США заинтересована в слухах о моей работе на российском ТВ

РИА Новости: Такер Карлосон сообщил, что распространение информации о видении им программы на российском ТВ своей программы, позволяет США слежку за ним.

Такер Карлсон сообщил РИА Новости, что информация, распространенная в СМИ о его предполагаемой роли в качестве ведущего на российском телевидении, представляет собой попытку администрации Джо Байдена продолжить следить за ним под видом.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿

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