РИА Новости: Такер Карлосон сообщил, что распространение информации о видении им программы на российском ТВ своей программы, позволяет США слежку за ним.

Такер Карлсон сообщил РИА Новости, что информация, распространенная в СМИ о его предполагаемой роли в качестве ведущего на российском телевидении, представляет собой попытку администрации Джо Байдена продолжить следить за ним под видом.

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