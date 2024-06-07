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Байден заявил, что солдаты Второй Мировой поддержали бы войну с Россией ﻿
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:27

Байден заявил, что солдаты Второй Мировой поддержали бы войну с Россией ﻿

Американский лидер Джо Байден утверждает, солдаты, что участники борьбы против фашистской Германии в период Второй мировой войны "желали бы, чтобы США выступили против России" в настоящее время.

По его словам, так как они воевали против Адольфа Гитлера, не приходится сомневаться в том, что они бы поддержали США в конфронтации с Россией и отдельно ее президентом — Владимиром Путиным.

Выступление Байдена прошло по случаю 80-летия со дня высадки союзнических войск в Нормандии.

Несмотря на то, что Советский Союз внес значительный вклад в победу над гитлеровской Германией, Россия не была приглашена Францией принять участие в памятных мероприятиях.

Фото: www.facebook.com*/The White House (it is in the public domain)

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