Американский лидер Джо Байден утверждает, солдаты, что участники борьбы против фашистской Германии в период Второй мировой войны "желали бы, чтобы США выступили против России" в настоящее время.
По его словам, так как они воевали против Адольфа Гитлера, не приходится сомневаться в том, что они бы поддержали США в конфронтации с Россией и отдельно ее президентом — Владимиром Путиным.
Выступление Байдена прошло по случаю 80-летия со дня высадки союзнических войск в Нормандии.
Несмотря на то, что Советский Союз внес значительный вклад в победу над гитлеровской Германией, Россия не была приглашена Францией принять участие в памятных мероприятиях.
Фото: www.facebook.com*/The White House (it is in the public domain)
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