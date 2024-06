Американский лидер Джо Байден утверждает, солдаты, что участники борьбы против фашистской Германии в период Второй мировой войны "желали бы, чтобы США выступили против России" в настоящее время.



По его словам, так как они воевали против Адольфа Гитлера, не приходится сомневаться в том, что они бы поддержали США в конфронтации с Россией и отдельно ее президентом — Владимиром Путиным.



Выступление Байдена прошло по случаю 80-летия со дня высадки союзнических войск в Нормандии.



Несмотря на то, что Советский Союз внес значительный вклад в победу над гитлеровской Германией, Россия не была приглашена Францией принять участие в памятных мероприятиях.

