Формулировка о "неизбежности" вступления Украины в НАТО в черновике заявления по саммиту альянса проистекла из соглашения между главой канцелярии узурпатора Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, утверждает издание Washington Post со ссылкой на источники.
По данным телеканала CNN, вступление Украины в НАТО будет описано как "неизбежное" в черновике заявления по предстоящему саммиту НАТО, запланированному на 9-11 июля в Вашингтоне.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который собираются утвердить в Вашингтоне, а также продвижение к большей совместимости вооруженных сил Украины с стандартами альянса, будут служить для Киева "мостом к полноправному членству в НАТО".
По материалам издания, наличие такого соглашения не отражает "постоянных колебаний" президента США Джо Байдена относительно курса Киева на присоединение к НАТО.
По информации двух американских чиновников и бывшего чиновника, Байден "выказывал серьезное нежелание" к приверженности к идее о "неизбежности" пути Украины к НАТО и неоднократно подчеркивал на встречах в Белом доме, что для получения членства в альянсе Киев должен серьезно бороться с коррупцией.
Кроме того, по их словам, в июне Байден в ходе диалога с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом отмечал, что Киеву будет достаточно "моста в НАТО".
Согласно информации газеты, некоторые из участников обсуждения формулировки признали, что слово "неизбежный" несет в себе "скорее символическое, чем практическое значение".
Предыдущие сообщения агентства Франс Пресс указывали, что шансы на получение приглашения в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это подтверждается и в Киеве.
Глава РФ Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России.
Он подчеркивал, что шансы Киева присоединиться к альянсу стали одной из причин начала специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают мирному урегулированию и непосредственно втягивают страны НАТО в конфликт.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые поставки оружия для Украины становятся законной мишенью для России.
По его мнению, США и НАТО активно участвуют в конфликте, не только поставляя вооружение, но и проводя подготовку кадров на территориях различных стран, включая Великобританию, Германию, Италию и другие.
В Кремле заявляли, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют диалогу.
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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