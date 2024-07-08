Президент Соединенных Штатов Джо Байден утверждает, что ежедневно проходит проверку по неврологии во время исполнения своих обязанностей как главы государства.



В интервью телеканалу MSNBC он отметил, что регулярно проходит контроль за своими неврологическими показателями. Байден также добавил, что он уверен в своей способности принимать важные решения.



Кроме того, президент США выразил уверенность в своей профессиональной компетентности и заявил, что оставляет за собой право принимать ответственные решения на благо страны.



Отвечая на вопрос о неудачных дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом, Байден пояснил, что в тот день он проснулся в два часа ночи и чувствовал себя нездоровым, что могло отразиться на его выступлении.

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