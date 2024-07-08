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Байден ежедневно проходит неврологический тест
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Байден ежедневно проходит неврологический тест

Президент Соединенных Штатов Джо Байден утверждает, что ежедневно проходит проверку по неврологии во время исполнения своих обязанностей как главы государства.

В интервью телеканалу MSNBC он отметил, что регулярно проходит контроль за своими неврологическими показателями. Байден также добавил, что он уверен в своей способности принимать важные решения.

Кроме того, президент США выразил уверенность в своей профессиональной компетентности и заявил, что оставляет за собой право принимать ответственные решения на благо страны.

Отвечая на вопрос о неудачных дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом, Байден пояснил, что в тот день он проснулся в два часа ночи и чувствовал себя нездоровым, что могло отразиться на его выступлении.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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