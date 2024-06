Решение главы США Джо Байдена санкционировать нанесение ударов ВСУ по территории Российской Федерации американским военизированным оборудованием способно привести к мировому конфликту, отметила член Конгресса Марджори Тейлор Грин в беседе с Rumble-каналом RealAmericasVoice.



По ее высказыванию, это использование военных средств для атак на Россию может запустить цепь событий, которая угрожает началу мировой войны.



Кроме того, Конгрессвумен вспомнила, что Соединенные Штаты сняли запрет на поставки оружия украинскому националистическому батальону "Азов".



Она заключила, что американские власти не преследуют цель достижения мира в Украине, а наоборот, предпринимают меры для продолжения вооруженного конфликта.



Президент Российской Федерации Владимир Путин высказывал мнение о том, что представители стран-участниц НАТО должны быть осведомлены о возможных последствиях своих действий, когда говорят о разрешении Киеву наносить удары по "легитимным объектам" внутри территории переданными западом ракетными системами Вооруженных Сил Украины.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вероятный отклик на новые атаки по российской территории, утверждал, что глава государства и военные ознакомлены с этими событиями, принимают соответствующие меры и готовятся к ним.

