Президент Соединенных Штатов Джо Байден не желает передавать в комитету Конгресса запись своего разговора со спецпрокурором Робертом Хуром, который после диалога с главой Америки описал его как "отзывчивого пожилого человека с проблемами с памятью", свидетельствует сообщение Белого дома членам законодательного органа.



В сообщении Белого дома комитету Конгресса говорится, что президент придерживается защиты эффективности, честности и независимости министерства юстиции и его расследований, он принял решение воспользоваться привилегией исполнительной власти по отношению к записям.



Это решение уже вызвало критику представителей республиканской партии — противников текущей демократической администрации. В офисе бывшего президента Дональда Трампа заявили, что администрация Байдена политизирует привилегию исполнительной власти, отказывая в ней политическим оппонентам, "но используя ее для заслонки продажного Джо".



Председатель палаты представителей Майк Джонсон отметил, что без аудиозаписи граждане не смогут понять, по какой причине прокурор сделал выводы о проблемах с памятью у Байдена. Ранее была опубликована расшифровка беседы Байдена с командой спецпрокурора, которая выявила некоторые расхождения в высказываниях президента.



В частности, Байден высказал свое недовольство спецпрокурору относительно заявления о том, что глава США не мог вспомнить дату смерти своего сына. Президент указал, что спецпрокурору не следовало затрагивать этот вопрос, однако из расшифровки стало ясно, что именно Байден первый поднял эту тему.



В начале февраля Хур по итогам расследования решил не предъявлять обвинения Байдену, несмотря на доказательства "умышленного" несоблюдения американским лидером конфиденциальности документов. В своем отчете Хур описал Байдена как "сочувственного и добросовестного пожилого человека с плохой памятью", которая, по его мнению, "серьезно ограничена".



В администрации Белого дома категорически опровергли оценки, даные Хуром в его докладе о Байдене, назвав их неправильными и имеющими политическую подоплеку. Президент США также отреагировал на претензии к состоянию своего ума. Спецпрокурор позже заявил, что его целью не было уничижать Байдена и что его оценка не носила политический характер.

Фото: www.facebook.com*/The White House (it is in the public domain)



