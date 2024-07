Белый дом утверждает, что действующий президент США Джо Байден не думает выходить из президентской гонки.

Белый дом подчеркивает, что Байден "абсолютно" не рассматривает снятие себя с выборов.

Фото: www. flickr.com/The White House (it is in the public domain)