Солнцезащитный крем не мешает естественной выработке витамина D под солнцем. Применение этого средства гарантирует защиту как от ожогов солнца, так и от пагубного эффекта ультрафиолета. Об этом информировал Health News сотрудник некоммерческой компании Henry Ford Health, а также дерматолог из США Генри Лим.