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Байден не думает сниматься с выборов
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Байден не думает сниматься с выборов

Белый дом утверждает, что действующий президент США Джо Байден не думает выходить из президентской гонки.

Белый дом подчеркивает, что Байден "абсолютно" не рассматривает снятие себя с выборов.

Фото: www. flickr.com/The White House (it is in the public domain)

Мир

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Общество

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